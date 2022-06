Gläubige verlieren „ihre Heimat“: Pfarrzentrum wird abgerissen

Von: Thomas Leichsenring

Nur die Kirche bleibt stehen: Das Pfarrzentrum St. Josef an der Schulstraße in Karlsfeld wird im Zuge der nächsten fünf Jahre abgerissen. So mancher denkt schon über Austritt aus der Kirche nach © hab

Über 3000 Katholiken in Karlsfeld verlieren ihre „Heimat“: Das Pfarrzentrum St. Josef soll abgerissen werden.

Karlsfeld – Das Erzbischöfliche Ordinariat drückt sich noch um eine offizielle Bestätigung. Aber die Gläubigen der Karlsfelder Pfarrei St. Josef wissen es längst: Ihr Pfarrzentrum soll abgerissen werden. Sie müssen sich wohl damit abfinden, ihre Heimat zu verlieren.

Ein Neubau oder wenigstens eine Sanierung sind vom Tisch: Das Pfarrzentrum St. Josef an der Schulstraße in Karlsfeld soll abgerissen werden. Alle Gebäude sind betroffen, nur die Kirche selbst bleibt stehen. Mit der Bebauung der frei werdenden Flächen ließe sich viel Geld verdienen.

Franz Koppold ist Kirchenpfleger von St. Josef. Vor Kurzem seien er und Vertreter der Kirchenverwaltung ins Erzbischöfliche Ordinariat nach München eingeladen worden, berichtet Koppold. Was der kleinen Karlsfelder Delegation dort eröffnet wurde, traf sie wie ein Schlag ins Gesicht: Das Ordinariat teilte mit, dass eine Sanierung des Pfarrzentrums St. Josef nicht mehr genehmigt werde. Stattdessen sei ein kompletter Rückbau bis in fünf Jahren vorgesehen.

Koppold und seine Begleiter waren konsterniert. „Wir haben über Jahre für eine Sanierung oder einen Neubau gekämpft“, sagt der Kirchenpfleger. Schon 2012 begann dieser Kampf. Und er schien erfolgreich zu sein. Das Ordinariat habe 3,5 Millionen Euro für eine Sanierung des Pfarrzentrums genehmigt, so Koppold. „Das Geld war eingefroren.“

In der Folge wurde die Planung abgeschlossen, sogar eine Baugenehmigung gibt es schon. Der nächste Schritt im Verfahren wäre die öffentliche Auslegung der Planung gewesen.

Dazu wird es nicht mehr kommen, wohl aus Kostengründen. Das Erzbischöfliche Ordinariat wollte auf Anfrage der Dachauer Nachrichten zwar noch nicht bestätigen, dass der Abriss bereits beschlossen sei, dementierte die Abrisspläne aber auch nicht. Die Verwaltungsbehörde der Erzdiözese teilte schriftlich nur mit, dass eine „tragfähige und finanzierbare Lösung“ gesucht werden solle, „mit der das kirchliche Leben im Pfarrverband gut stattfinden kann“ (siehe Kasten).

„Tragfähige und finanzierbare Lösung“ Zunächst telefonisch, dann wie gewünscht per E-Mail haben die Dachauer Nachrichten das Erzbischöfliche Ordinariat kontaktiert. Die Heimatzeitung wollte unter anderem wissen, ob es zutreffend sei, dass das Pfarrzentrum St. Josef zurückgebaut werden soll, ob dies, falls zutreffend, aus Kostengründen geschehe, und ob es Überlegungen gebe, wie nach einem Abriss frei werdende Flächen verwertet werden könnten?

Das Ordinariat antwortete per E-Mail: „Im Juli soll ein breit angelegter Termin stattfinden, bei dem sich Vertreterinnen und Vertreter aus fachlich zuständigen Stellen des Erzbischöflichen Ordinariats und der Seelsorgsregion München der Erzdiözese München und Freising mit Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrgemeinde über bestehende Möglichkeiten vor Ort austauschen. Ziel ist aus Sicht des Ordinariats, eine langfristig tragfähige und finanzierbare Lösung zu finden, mit der das kirchliche Leben im Pfarrverband gut stattfinden kann.“

Auf die folgende telefonische Bitte, die Fragen doch konkret zu beantworten, teilte ein Ordinariatssprecher mit, dass es bei den in der Mail formulierten Aussagen bleiben werde. tol

In der Pfarrei St. Josef wird diese Erklärung niemanden beruhigen können. Konkreter – zumindest öffentlich – wird das Ordinariat erst bei einer Infoveranstaltung am 27. Juli werden. Koppold wünscht sich, dass die Katholiken von St. Josef möglichst zahlreich zu dieser Veranstaltung kommen werden. Denn aufgeben will der Kirchenpfleger noch nicht: „Wir werden alles tun, dass das Pfarrzentrum nicht zurückgebaut wird, dass wenigstens eine Renovierung genehmigt wird.“

So mancher denkt schon über Austritt aus der Kirche nach

Die Pfarrkirche bleibt in jedem Fall stehen, das schadhafte Dach wurde erst saniert. Gottesdienste können dort an der Schulstraße demnach weiterhin stattfinden. Doch das ist allenfalls ein schwacher Trost, wie ein langjähriges Mitglied der Pfarrgemeinde berichtet: „Viele sagen, dass wir unsere Heimat verlieren, einige denken darüber nach, aus der Kirche auszutreten.“

St. Josef hatte zuletzt 2012 einen eigenen Pfarrer: Johann Löb. Im Dezember 2013 wurde der Pfarrverband unter Leitung von Pfarrer Bernd Rümmler gegründet – ein Zusammenschluss mit der Pfarrei St. Anna. St. Anna ist mit fast 6000 Gläubigen deutlich größer. St. Josef hat knapp 3100 Mitglieder.

Eine Stellungnahme vom Pfarrverband zu den Abrissplänen gibt es noch nicht, wie Diakon Josef Enthofer gestern erklärte: „Das ist alles noch so frisch, das muss sich erst mal setzen.“