Einbrüche in Schule und Kindergarten

In Karlsfeld gab es Einbrüche in eine Schule und einen Kindergarten. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Einbrüche in eine Schule und in einen Kindergarten in Karlsfeld beschäftigen derzeit die Polizei Dachau.

Karlsfeld - Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, drangen laut PI bislang unbekannte Täter in die Verbandsgrundschule in der Schulstraße ein. Im Gebäude öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 23 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Schützenstraße. Im Haus drangen sie in mehrere Räume ein und brachen Schränke auf. Dadurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, dass die Eindringlinge Beute machten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden.

„Am Wochenende sind Unbekannte in die Verwaltungsräume der Verbandsgrundschule und des Kinderhauses St. Josef eingebrochen und haben dort gezielt nach Geld gesucht. Den Dieben ist es gelungen, den Safe der VGS zu öffnen und Geld sowie eine Handkasse zu entwenden. Nähere Erkenntnisse liegen der Polizei momentan noch nicht vor“, schreibt die Rektorin der Verbandsgrundschule, Ursula Weber, auf Facebook. dn

