Oh du Fröhliche: Betrunkener fährt mehrere Autos an

Betrunken am Steuer: Ein junger Mann aus München hat am Sonntag für einen hohen Sachschaden gesorgt. © Symbolbild: Andreas Arnold/dpa

Ein betrunkener 19-Jähriger ohne Führerschein hat am ersten Weihnachtsfeiertag für einen hohen Schaden gesorgt.

Karlsfeld ‒ Ein schwer angetrunkener 19-Jähriger aus München war am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 23.45 Uhr mit einem BMW auf der Hochstraße in Karlsfeld im Bereich der Sportanlagen in Richtung Bajuwarenstraße unterwegs. Dabei fuhr er gegen einen am linken Straßenrand geparkten Daimler und schob diesen gegen einen dahinter stehenden VW. Im Anschluss krachte der junge Mann gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW und schob diesen gegen weitere vier Fahrzeuge, die hintereinander parkten.

In Summe, so die Polizei, richtete der 19-Jährige einen Schaden in Höhe von 30 000 Euro an. Außerdem beschädigte er bei seiner Karambolage einen Baum. Zwei der angefahrenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auch der BMW des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der Münchner an dem Abend „deutlich über 1,5 Promille“ Alkohol im Blut, wie die Polizei berichtet. Was er dagegen nicht hatte: einen Führerschein. Durch die Zusammenstöße erlitt der Unfallfahrer leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum verbracht. pid

