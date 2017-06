Rollstuhlfahrer am Karlsfelder See bestohlen

Einem 54-jährigen Rollstuhlfahrer ist am Sonntagabend am Karlsfelder See eine elektrische Zughilfe gestohlen worden. Der gehbehinderte Mann hatte das gerät vor der Toilette abgestellt. Das Gerät hat einen Wert von 4500 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Karlsfeld– Der Rollstuhlfahrer aus München war am Sonntag am Karlsfelder See. Der 54-Jährige benutzte am Abend kurz die öffentliche Behindertentoilette an der Hochstraße, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Hierfür eine elektrische Zughilfe vor der Tür abgestellt hat. Das Antriebsgerät hat einen Wert von 4500 Euro und ist für die Mobilität des gehbehinderten 54-jährigen Münchners unverzichtbar. Er musste sich von seiner Frau in Karlsfeld mit dem Auto abholen lassen, weil er aus eigener Kraft nicht mehr nach Hause gekommen wäre.

Während der Toilettenbenutzung hörte der Geschädigte Stimmen von Jugendlichen vor der Tür, konnte aber nicht schnell genug nachsehen.

Wer Hinweise zu dem besonders verwerflichen Diebstahl machen kann oder das Gerät womöglich gefunden hat, möge sich bitte bei der Polizei melden. Unter 08131/5610 werden Hinweise entgegen genommen.

dn