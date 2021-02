Die Künstlerin Liz Schinzler findet in der Malerei Kraft

Positiv in Jubiläumsjahr – Vier Wochen lang „Gedankenkur“

Karlsfeld – Künstler können ihre Kunst derzeit nur in Ausnahmefällen zeigen. Galerien sind geschlossen. Auch der Karlsfelder Kunstkreis, der derzeit 20 Mitglieder zählt, ist betroffen. Damit die Kunst nicht in Vergessenheit gerät, stellen die Dachauer Nachrichten regelmäßig einige dieser Mitglieder in loser Reihenfolge vor. Zum Auftakt: Liz Schinzler.