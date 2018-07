Der Aufwärtstrend setzt sich fort

Nach dem Siedlerfest ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und die fällt durchweg positiv aus. Das Jahr 2017 war demnach nicht nur ein Ausrutscher, sondern eine echte Trendwende. Und nächstes Jahr soll alles noch besser werden!

Karlsfeld – Das Karlsfelder Siedlerfest wird immer professioneller. Das macht sich nun auch an der anschließenden Aufarbeitung bemerkbar. Zum ersten Mal wurde während des Festes eine Besucher-Umfrage durchgeführt. Online und im Festzelt haben sich über 400 Besucher beteiligt – die Resonanz könnte besser nicht sein! Über 78 Prozent der Befragten gaben dem Siedlerfest die Gesamtnote „sehr gut“ oder „gut“. Nach einer Runderneuerung im vergangenen Jahr mit neuem Festwirt, neuem Festzelt und zahlreichen hochkarätigen Bands war bereits ein enormer Aufschwung zu verspüren.

Diese Steigerung konnte in diesem Jahr noch einmal überboten werden. Festwirt Peter Brandl spricht von noch einmal knapp zehn Prozent Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. „Damit sind wir langsam wieder in einer Liga, die in Bayern eher weiter oben angesiedelt ist“, berichtet Brandl stolz. An die 130 000 Besucher habe das Siedlerfest dieses Jahr angelockt. Wieder einmal das Highlight, da sind sich alle einig: das Feuerwerk. 50 000 Menschen sahen sich das kostenfreie Spektakel an.

„Dieses Jahr hat wirklich alles gepasst. Das Wetter und das atemberaubende Feuerwerk haben einfach perfekt zusammengespielt. Ich glaube das können wir nicht mehr steigern“, findet Festreferentin Christa Berger-Stögbauer.

In allen anderen Bereichen wollen sich die Organisatoren aber schon noch steigern. Für das nächste Jahr stehen schon zahlreiche Ideen im Raum. So wird es 2019 keine Versteigerung geben. Dafür hat jedoch das Team von Radio Arabella bereits angekündigt, sich etwas einfallen zu lassen. Auch ein Volksmusik-Abend steht zur Diskussion. Im Freitext-Antwortfeld der Umfrage hatten sich die meisten Besucher für das nächste Jahr ein Riesenrad gewünscht. „Aber alle passenden Anbieter sind in Norddeutschland angesiedelt“, beklagt Berger-Stögbauer – versuchen wolle sie es trotzdem. Ein großes Novum in diesem Jahr war die Volkssängerrevue „Brettl-Spitzen“. Die Truppe wurde im Bayerischen Fernsehen bekannt und sorgte in diesem Jahr am Vorabend des Siedlerfestes für Stimmung.

Die Resonanz war auch hier durchwegs positiv. Daher werden die Brettl-Spitzen auch 2019 wieder am Donnerstag vor dem offiziellen Festbeginn auftreten. Alle Beteiligten sind höchst zufrieden über ein so friedliches und stimmungsvolles Fest, das ohne größere Zwischenfälle verlief. „Dieses Jahr hat gezeigt: Das erfolgreiche Jahr 2017 war keine Eintagsfliege, sondern eine echte Trendwende. Der Aufwärtstrend hat sich weiter fortgesetzt. Das Karlsfelder Siedlerfest hat das Prädikat Familienvolksfest am See wirklich verdient“, fasst Christa Berger-Stögbauer zusammen. Stefanie Ritter