Garchinger Verlag bringt Buch mit Scherenschnitt-Arbeiten des Karlsfelders Wolfgang Niesner heraus: Prachtband mit Herz

„Aus vollem Herzen“ heißt ein neues Buch mit Werken von Wolfgang Niesner, dem vielseitigen Grafiker und Maler. „Ein Prachtband zum Thema Herz mit 44 Scherenschnitten“, schreibt der Garchinger Verlag Officin Albis. Es ist eine Liebhaberausgabe mit nur 50 Exemplaren, handsigniert von seiner Witwe und Nachlassverwalterin Friederike Niesner.

Karlsfeld – Friederike Niesner ist Karlsfelderin, geborene Hoblik. Ihr Mann kam 1925 in Freudenthal zur Welt. Geheiratet haben sie 1968 in Karlsfeld.

Von Wolfgang Niesner gibt es im Heimatmuseum Karlsfeld eine Vitrine mit Zeichnungen, einem Kupferstich und der Kupferstichplatte „Baggerseepromenade“ (wir berichteten). Er starb 1994 in München, sein Grab befindet sich auf dem Karlsfelder Friedhof.

„Ich bin direkt erschrocken, weil das Buch so groß und umfangreich ist“, sagt Friederike Niesner im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten. Aber es macht sie auch stolz und glücklich. Der Herausgeber Werner Hiebel habe schon zu Lebzeiten ihres Mannes, 1988, mit ihm über eine Veröffentlichung der zahlreichen Scherenschnitte in Buchform gesprochen. „Aber damals ist nichts daraus geworden.“ Wolfgang Niesner und Werner Hiebel waren Freunde, „durch die Kunst“, wie sie sagt. Werner Hiebel starb im Alter von 80 Jahren im vergangenen Jahr am 3. Dezember.

+ Wolfgang Niesner bei der Arbeit zu sehen. Er starb 1994. © Repro: ep

Anfang der 90er-Jahre hatte Hiebel seinen Beruf als Bankkaufmann aufgegeben, um noch eine Ausbildung zum Buchdrucker in der Schweiz zu machen. Er gründete in Dirnismaning (Gemeinde Garching) die Werkstatt Officin Albis im ehemaligen Stall eines Hofes, arbeitete noch mit Bleibuchstaben und sogar mit Holzbuchstaben im Handpress-Verfahren. In Nachrufen wird er als leidenschaftlicher Typograph bezeichnet, der in einer „beseelten Werkstatt“ für seine Arbeit aufging.

Sein Herz hat er wohl auch in seinem letzten Werk verankert, diesen 44 Nachdrucken eines Teils von Niesners Scherenschnitten. „Ich habe einen ganzen Leitz-Ordner voll damit“, sagt Friederike Niesner. Allein die Auswahl aus den Hunderten Originalen muss ein Vergnügen für Hiebel gewesen sein.

Witzige, nachdenkliche, bewegende, ironische Herzmotive präsentiert er. Und die Beschreibung in dem Prospekt zum Buch lässt auch auf seine Lust am Werk schließen: „Gedruckt mit einem alten Prachtdruckschwarz im klassischen Hochdruckverfahren auf die sichtbar gefalzten Doppelbögen des leicht samtigen Fedrigoni-Papiers Symbol Tatami Ivory.“ Eingebunden ist das Werk „mit einem herzroten Gewebe in japanischer Manier“.

Passende Textpassagen kommen aus dem Buch „Dein Herz“ von Prof. Dietrich Grönemeyer, Bruder des Musikers Herbert Grönemeyer. Elfriede Peil