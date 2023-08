Probleme bei der Kirchenrenovierung, steigende Kosten: Pfarrei St. Anna bittet um Spenden

Von: Verena Möckl

Die Außenfassade und der Dachstuhl der St.-Anna-Kirche wurden bereits vor zwölf Jahren umfassend saniert. Nun ist der Innenbereich an der Reihe. © vm

Eigentlich sollten die Gläubigen aus Karlsfeld zum neuen Kirchenjahr im Dezember wieder in der St.- Anna-Kirche an der Krenmoosstraße Gottesdienste feiern können. Doch daraus wird aller Voraussicht nach nichts.

Karlsfeld – . „Wir sind mit den Bauarbeiten in Verzug“, erklärt Kirchenpfleger Alfred Latztl. Ob sie die Verzögerungen bis Ende des Jahres wieder aufholen können, wisse der 67-Jährige nicht. Während der Bauarbeiten gab es nämlich einige Überraschungen. Als der Boden herausgerissen wurde, kamen Heizungsrohre unter den Holzpodesten, worauf die Bänke standen, zum Vorschein. „Die hätten da nicht sein dürfen. Das mussten wir dann alles neu verlegen“, so Latzl.

Auch bei dem neuen Taufbecken gab es Probleme. Das ovale Steinbecken, das bis zu 80 Zentimeter in den Boden eingelassen wird, musste verlängert werden. „Das hat uns zwei bis drei Wochen gekostet.“

Das Taufbecken wird wie berichtet einer der Höhepunkte der Renovierungsarbeiten im Inneren der St.-Anna-Kirche sein, wenn sie fertig sind. Das Spektakel, wenn dort Menschen getauft werden, wird einzigartig in Bayern sein. In keinem anderen bayerischen Bistum ist ein Taufbecken im Boden bekannt.

Mittlerweile ist das nachgebesserte Taufbecken in St. Anna eingesetzt, alle Elektroleitungen sind verlegt und Betonplatten und Naturstein wurden entfernt.

Am Konzept der neuen St.- Anna-Kirche wird sich nichts ändern, sagt Latzl. Gemeinsam mit dem ehemaligen Kirchenpfleger Robert Ludwig präsentierte er der Heimatzeitung am Anfang des Jahres, worauf sich die gläubigen Karlsfelderinnen und Karlsfelder in der St.-Anna-Kirche nach der Renovierung freuen können.

Um die steigenden Baukosten abzufangen, muss Latzl und sein Pfarreiteam an allen Ecken und Enden sparen, sagt der Kirchenpfleger.

So hat die Pfarrei St. Anna die Verlegung der Elektroleitungen selbst übernommen. Auch um die Malerarbeiten wollen Latzl und sein Tam sich selbst kümmern. „Ich denke, dass wir das gut hinbekommen.“

Auch zählt Latzl auf viele spendenfreudige Unterstützer. Vor allem bei der Restaurierung der Reliquien. Die Madonna ist wurmstichig, die Farbe blättert ab. Auch der Tabernakel sowie der Christuskorpus müssen erneuert werden. Die Gesamtkosten für die Restaurierung schätzt Latzl auf rund 30 000 Euro. Er fragte zwar bereits beim Ordinariat wegen einer Unterstützung bei der Kunstrestaurierung nach, doch eine Antwort steht noch aus. Insgesamt muss die Pfarrei 60 Prozent der gesamten Baukosten selbst übernehmen. Vor einem halben Jahr ging Latzl noch von Gesamtkosten in Höhe von rund 860 000 Euro aus. Dass es dabei bleibt, glaubt Latzl nicht mehr.

Momentan ruht die Baustelle in der St.-Anna-Kirche. Handwerkerferien. Im September soll es weitergehen. „In zwei Monaten“, hofft Latzl, „wird man dann einiges im Inneren sehen.“