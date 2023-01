Löcher, Risse und schlicht zu wenig Platz: Radler holpern nach wie vor durch die Gemeinde

Von: Verena Möckl

Teilen

Wir können nicht die eine Bevölkerungsschicht gegen die andere ausspielen. Karlsfelds Verkehrsreferent Bernd Wanka Drei Zentimeter misst Fahrradreferent Franz Trinkl. Über diesen Randstein an der Therese-von-Bayern-Straße in Karlsfeld haben sich schon etliche Radler beschwert. Nun soll die Kante abgerundet werden. © vm

Löcher, Risse und schlicht zu wenig Platz: Auf Karlsfelds Straßen ist es nicht gerade komfortabel für Radfahrer. Etliche Beschwerden erreichten die Gemeinde in den vergangenen Jahren – auch über den ein oder anderen Bordstein. Die Stolperfallen zu beheben, erweist sich jedoch als schwierig – nicht nur aus Kostengründen.

Karlsfeld – Auf den ersten Blick wirkt der Bordstein vor dem Kreisverkehr am Rewe-Parkplatz in Karlsfeld unscheinbar. Doch immer wieder regen sich Radfahrer bei der Gemeinde auf. Denn: Auf dem Fahrrad ist es äußerst unangenehm, diese Stelle zu queren – „vor allem bei Tempo 25 und elektrischem Antrieb“, sagt Fahrradreferent und SPD-Gemeinderat Franz Trinkl. Er spricht aus Erfahrung. „Der Radler kommt mit einem gewissen Tempo und knattert dann über diesen Randstein.“

Gemeinde fehlt es an Geld

Ob die Stolperstelle in nächster Zeit behoben wird? Das hält Trinkl für unwahrscheinlich. Denn der Gemeinde fehlt es bekanntlich an Geld für eine umfassende Sanierung der Straßen inklusive Rad- und Gehwege. Dabei wäre diese bitternötig, wie der Fahrradreferent nicht müde wird zu betonen. „Auf der Münchner Straße ist der Belag so grottig, da würfelt es einen auch ohne Bordstein hin und her“, sagt Trinkl.

Für ein komfortables Radelerlebnis in Karlsfeld gibt es neben der Kostenfrage eine weitere Hürde: die Barrierefreiheit von Blinden oder Menschen mit Seheinschränkung, die auf einen Langstock angewiesen sind. Das erklärte Michael Froschmeier vom Tiefbauamt in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses.

Blinde Menschen brauchen mindestens einen drei Zentimeter hohen, bestenfalls eckigen Bordstein, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Für Radler und Rollatorfahrer gilt jedoch: je abgerundeter und flacher der Bordstein, desto angenehmer. „Wir können nicht die eine Bevölkerungsschicht gegen die andere ausspielen“, warnte der Karlsfelder Verkehrsreferent, Bernd Wanka (CSU), in der Sitzung.

Es gibt zu wenig Platz

Das große Problem in Karlsfeld: Es gibt zu wenig Platz. Fußgänger und Radler müssen sich die Wege teilen. Einen reinen Fahrradweg gibt es nicht (siehe Infokasten). „Wir kommen an inklusiven Radwegen nicht vorbei“, weiß Trinkl und betont: „Wir müssen Verkehrswege immer vom Schwächsten zum Stärksten denken.“ Und der Schwächere ist in diesem Fall der Blinde. „Sicherheit geht immer vor Komfort“, sagte auch Michael Froschmeier. „Wir versuchen aber, Kompromisse zu finden.“

Wie so ein Kompromiss aussehen kann, präsentierte der Tiefbauamtsmitarbeiter sodann den Ausschussmitgliedern: der neue Übergang bei der barrierefreien Bushaltestelle an der Korneliuskirche in der Allacher Straße. Dort ist die eine Seite des Übergangs auf die Bedürfnisse von Gehbehinderten und die andere Seite auf die Bedürfnisse von Sehbehinderten abgestimmt.

Doch die Ausführung stieß nicht bei allen Anwesenden auf Begeisterung. Peter Neumann vom Bündnis für Karlsfeld äußerte Kritik. „Der Übergang sollte gut sein, ist er aber nicht.“ Ein Rollatorfahrer könne immer noch mit seinem Gefährt gegen den Randstein knallen, weil die abgesenkte Seite nicht komplett abgerundet sei. „Das ist für den, der es nutzt, ein Risiko“, so Neumann. Froschmeier beharrte darauf, alles normgerecht ausgeführt zu haben.

Auch der Karlsfelder Klimaschutzreferent Michael Fritsch (Grüne) hatte Zweifel – allerdings an der Diskussion über Bordsteine im Gesamten. „Spannend finde ich, dass wir uns super viel Mühe machen, einem Sehbehinderten zu sagen, hier fängt eine Straße an. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Stolpersteine wir auf unseren Geh- und Radwegen haben, da müsste eine blinde Person ja ständig denken, hier geht’s über die Straße.“ Solange es in Karlsfeld „so massive Schäden“ auf den Straßen gäbe, frage er sich, ob man den Schwerpunkt wirklich auf den Ausbau von behindertengerechten Überwegen legen oder nicht lieber Straßenlöcher ausbessern sollte.

Die Gemeindeverwaltung versicherte, sich um Schadstellen zu kümmern. Bordsteinanpassungen würden nur im Zuge von barrierefreien Sanierungen erfolgen, die sowieso vorgesehen sind oder an Baustellen wie dem Gehweg an der frisch errichteten Therese-von-Bayern-Straße beim geplanten Gymnasium westlich der Bahn.

Doch auch dort gibt es Trinkl zufolge bereits zahlreiche Beschwerden von Radfahrern. Denn der Bordstein ist zu eckig. Die gute Nachricht: Für Radler soll es an dieser Stelle komfortabler werden, denn laut Froschmeier handelt es sich bei dem Gehweg nur um „ein Provisorium“. Der neue Randstein werde: deutlich flacher.

Vorsicht, Schrittgeschwindigkeit! Im Gemeindegebiet Karlsfeld gibt es keine eigenen Radwege, sondern nur kombinierte Geh- und Radwege, und auch dabei gibt es verschiedene Arten. Manche sind verpflichtend, manche nicht. Dieses Schild (s. Foto) taucht besonders häufig auf. „Vielen muss ich erklären, dass das gar kein Radweg ist, sondern nur für Fahrradfahrer frei“, sagt Franz Trinkl. Radler dürfen den Weg mitbenutzen, müssen jedoch Schrittgeschwindigkeit fahren und dem Fußverkehr Vorrang gewähren. „Wenn ich mit Schrittgeschwindigkeit fahre, dann verliert ein Drei-Zentimeter-Bordstein auch seinen Schrecken, wenn ich aber mit 28 Km/h und sieben Bar Luft im Reifen fahre, dann hab ich ein Problem.“ vm