Ein tolles Projekt, da sind sich alle einig: der Radschnellweg Dachau-Karlsfeld-München. Der Dachauer Stadtrat hat sich auch schon für eine bevorzugte Variante entschieden. Die deutliche Reaktion aus Karlsfeld auf diese Routenführung: auf keinen Fall!

Karlsfeld – Die Landeshauptstadt München will ihn, die Große Kreisstadt Dachau will ihn, und auch der Karlsfelder Gemeinderat ist überzeugt: Der Radschnellweg (RSW) von Dachau über Karlsfeld in die Münchner Innenstadt soll kommen. Im Verkehrsausschuss des Karlsfelder Gemeinderats wurde am Mittwochabend aber deutlich: Es ist noch ein weiter Weg zum Radschnellweg.

Ein vom Landkreis Dachau und der Landeshauptstadt München beauftragtes Planungskonsortium hat als ersten Schritt eine Machbarkreisstudie erstellt. Ergebnis: Der Radschnellweg – eine durchgängige, qualitativ hochwertige Verbindung mit geringem Zeitverlust durch warten – ist sinnvoll.

Für die Machbarkeitsstudie haben die Planer auch untersucht, wo der Weg entlanggeführt werden sollte, und eine so genannte „Bestvariante“ ermittelt. Doch diese Bestvariante lehnt der Karlsfelder Gemeinderat kategorisch ab (wir berichteten).

Dafür gibt es vor allem drei Gründe.

Grund eins: Von Dachau aus soll der RSW von der Augustenfelder Straße in die Rothschwaige führen und dort über die Münchner Straße zur Hochstraße. Doch an der Münchner Straße in der Rothschwaige befindet sich die wertvolle Eschenallee – ein Naturdenkmal! Die Bäume dürfen gar nicht weg, selbst, wenn es gewollt wäre.

Grund zwei: Auf der Münchner Straße in der Rothschwaige fährt ein Linienbus, was sich nach Überzeugung der Karlsfelder mit einem priorisierten Radverkehr ebenso wenig vereinbaren lässt wie der Umstand, dass dort Landwirte häufig mit Traktor oder anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen unterwegs sind. Den Busverkehr einzustellen, kommt nicht in Frage, wie Bernd Wanka (CSU) verdeutlichte: „Wir können nicht einen ganzen Ortsteil vom öffentlichen Nahverkehr abhängen!“

Grund drei: Aus Karlsfelder Sicht ist es inakzeptabel, dass im weiteren Verlauf Richtung Allach am Erlenweg, in der Leinorstraße und in der Wehrstaudenstraße Parkplätze wegfielen, sollte der Radschnellweg dort gebaut werden. Es gab schon Proteste von Anwohnern.

Die Bestvariante ist eine Verknüpfung von zwei Varianten. Die Planer hatten die Varianten A und B ausgearbeitet und dann festgestellt, dass einer Kombination aus beiden der Vorzug gegeben werden sollte.

Doch die will man in Karlsfeld nicht – sondern eine Variante C. Der Schnellweg verläuft bei dieser Variante von Dachau aus vom Rothschwaigeweg und der Reschenbachstraße unmittelbar neben der B304 nach Karlsfeld und südlich der neuen Märkte auf der – aktuell noch nicht durchgängigen – Nibelungenstraße Richtung Allacher Straße. Von dort geht es über die Hans-Carossa-Straße Richtung Würmkanal und von dort nach Osten zur Münchner Straße.

Diese Route verliefe in der Nähe der Münchner Straße und wäre demnach für viele Karlsfelder leicht zu erreichen. Zweiter wesentlicher Vorteil: Die Großbetriebe MAN und MTU lägen am Radschnellweg.

Der Verkehrsausschuss entschied einstimmig, dass die Variante C weiterverfolgt werden soll und die Bestvariante abgelehnt wird.

Franz Trinkl, SPD-Gemeinderat und Fahrradreferent der Gemeinde, sprach von einem „Riesenschritt“, weil jetzt über Varianten diskutiert werde und „nicht mehr über das Projekt an sich“.

Diese Diskussionen dürften sich hinziehen. Eine Gemeinde und zwei Städte müssen sich einigen. Und dabei geht es nicht nur um die Routenführung und andere Details, sondern nicht zuletzt ums Geld. Die Variante C ist teurer als die Bestvariante. Karlsfeld müsste 3,6 Millionen Euro bezahlen statt 2,2 Millionen, Dachau 1,1 Millionen Euro statt 490 000 Euro. Womöglich notwendiger Grunderwerb ist in dieser Rechnung noch gar nicht enthalten.

Fest steht allerdings auch: Radschnellwege werden von Bund und Freistaat üppig bezuschusst. Die Förderquoten liegen nach Einschätzung von Planer Detlef Gündel bei 70 bis 80 Prozent.

Der Schnellweg Richtung Dachau ist nur einer von fünf geplanten. Von München aus soll es auch Schnellverbindungen Richtung Markt Schwaben, Oberhaching, Starnberg und Fürstenfeldbruck geben.