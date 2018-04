Gebrauchte statt neue Container

Für den Hort und die Mittagsbetreuung kauft die Gemeinde Karlsfeld jetzt gebrauchte, statt wie geplant neue Container. Das kommt wesentlich günstiger.

Karlsfeld – Eine gute Nachricht hatte die Bauverwaltung am Mittwochabend für die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses des Karlsfelder Gemeinderats: Die Containeranlage, die an der Allacher Straße neben dem Kindergarten Wiesenkinder aufgestellt wird und in der im Herbst Hort und Mittagsbetreuung untergebracht werden, kommt günstiger als bisher gedacht.

Hintergrund: Die Gemeinde kauft nicht wie ursprünglich vorgesehen neue Containermodule, sondern verwendet Container, die derzeit noch an der Sesamstraße im Einsatz sind. Diese Mietanlage wird gekauft, ertüchtigt und energetisch saniert.

Zweiter großer Vorteil: Eine Ausschreibung, wie sie beim Kauf neuer Container nötig geworden wäre, entfällt. Deshalb sind die Container schon Ende September bzw. Anfang Oktober bezugsfertig.

Wie Bürgermeister Stefan Kolbe im Bau- und Werkausschuss mitteilte, rechnet er nun mit Kosten in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Eine neue Containeranlage wäre rund 400 000 Euro teurer gewesen.

tol