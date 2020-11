Riesige Resonanz auf Brumm-Rätsel

Monika Schmucker und Norbert Seidl können nicht mehr schlafen, weil es in ihrem Haus in Karlsfeld brummt und vibriert. Die Resonanz auf die Geschichte ist enorm.

Karlsfeld – „Ich leide seit geraumer Zeit“, sagt eine Frau aus Tutzing. Zahlreiche Anwohner einer Straße in Neufahrn sind entnervt, weil sie „nachts immer wieder nicht ein- oder durchschlafen, weil sie durch ein gut wahrnehmbares niederfrequentes Geräusch, einem monotonen Auf- und Abschwellen wach gehalten werden“, wie ihr Sprecher mitteilt. „Bei mir ist es wahrscheinlich noch schlimmer, als bei Herrn Seidl“, vermutet gar eine Dame aus München.

Nach dem Bericht in der Heimatzeitung vom 11. November über das ständige Brummen und Vibrieren, das Norbert Seidl (56) und seine Lebensgefährtin Monika Schmucker (52) seit Sommer 2019 in ihrer Doppelhaushälfte in der Schützenstraße in Karlsfeld spüren, ist die Resonanz bis heute riesig. Dutzende Menschen aus ganz Bayern meldeten sich per E-Mail, übers Telefon oder via Facebook bei Norbert Seidl oder in der Redaktion. Sehr vielen Menschen geht es offensichtlich ähnlich wie dem Paar aus Karlsfeld, das mittlerweile an Schlafstörungen, Muskel- und Gliederschmerzen leidet. Einige wollen nur ihr Mitgefühl ausdrücken. Viele weisen auf mögliche Geräuschquellen wie Pumpen, Maschinen, Wasserleitungen oder Gleisarbeiten hin. Wieder andere zweifeln gar an der Glaubwürdigkeit des Karlsfelder Paares.

Ein Hinweis schien vielversprechend. Die Firma MTU Aero Engines, nur wenige 100 Meter von der Schützenstraße entfernt, betreibe riesige Anlagen, die erhebliche Vibrationen erzeugen würden, so ein Mann aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen. Auf Nachfrage erklärt MTU-Pressesprecher Markus Wölfle, dass es sich nur um Triebwerksprüfstände handeln könne. „Diese laufen aber nur unter Woche bis 22 Uhr und nicht an den Wochenenden“, versichert er. Und so sei es „extrem unwahrscheinlich, dass die Geräusche von uns ausgehen“.

Ganz allgemein könne man die Tipps „schlecht einordnen“, sagt Norbert Seidl, manche seien ernstzunehmen, vieles sei fragwürdig. „Und du wirst schon mal für verrückt gehalten“, so der Hausbesitzer. Dass dem nicht so ist, stellte der Bayerische Rundfunk fest. Ein Kamerateam drehte in Karlsfeld einen Beitrag für die Abendschau, der am 20. November gesendet wurde. „Der Tontechniker hat das Brummen gehört. Eindeutig. Sogar in unserer Küche“, so Norbert Seidl.

Er und seine Partnerin haben bereits viel unternommen. Gemeinsam mit Nachbarn forschten sie nach den Ursachen für die Geräusche. Sie tauschten ihre Federkernmatratzen gegen Matratzen aus Kaltschaum aus. Gerade hat Seidl Gehwegplatten und Gummi für unters Bett besorgt, die den Schall dämpfen sollen. Weiter möchte er noch Sandsäcke kaufen. Das Entscheidende aber ist: Woher kommt alles? Die Quelle, von der das Brummen und Vibrieren ausgeht, hat Seidl weiterhin nicht ausgemacht.

Hoffnung nach Besuch beim Tierarzt

Hoffnung schöpfen Schmucker und Seidl ausgerechnet seit einem Besuch beim Tierarzt! Dort war Mischlingshündin Vroni zur Untersuchung. Auch der Vierbeiner leidet wegen der Geräusche. „In der Praxis nannte man mir den Namen eines Baubiologen“, verrät Seidl, der einen Ortstermin mit dem Experten vereinbart hat.

Seidl und Schmucker denken trotz des noch ausstehenden Treffens mit dem Baubiologen ernsthaft über einen Wegzug aus der Gegend nach. Doch der 56-Jährige weiß: „Es ist ganz schwer, eine Wohnung zu finden, zumal wir ja einen Hund haben.“ Und was wird bei einem Auszug mit dem Haus? Vielleicht könne man es zeitweise als Ferienwohnung vermieten oder an Arbeiter, die nur für kurze Zeit in Karlsfeld seien, meint Seidl.

Am liebsten wäre es dem Paar freilich, wenn das Brummen und Vibrieren endlich aufhören würde und es in der Doppelhaushälfte wohnen bleiben kann. Daher Norbert Seidls Appell: „Wenn jemand rechtliche oder technische Hilfe anbieten kann, kann er sich jederzeit bei uns melden!“