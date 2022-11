Schüler erfahren Inklusion mit allen Sinnen: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist

Von: Verena Möckl

Teilen

Augen zu, Nase zu: Beim Sinnesparcours sensibilisiert Gesundheitsmanagerin Ines Popp die Schüler für Ernährung. © MSK

Beim Inklusionstag an der Mittelschule Karlsfeld haben die Fünft- und Sechstklässler spielerisch Einblicke in den Alltag von Menschen mit Behinderungen bekommen.

Karlsfeld – Nervös mustert Hanna Kendriji den Rollstuhl, auf dem sie gerade Platz genommen hat. „Ich habe Angst“, sagt sie. Die 11-Jährige soll gleich einen Hindernisparcours gemeinsam mit ihren Klassenkameraden in der Turnhalle der Karlsfelder Mittelschule bewältigen. Doch davor muss sie erstmal mit dem Rollstuhl vertraut werden.

Seit mehreren Jahren kommen die Schüler an der Mittelschule Karlsfeld mit Rollstuhlbasketball und Inklusion in Verbindung. Neu ist an diesem Inklusionstag, dass es neben einem Sportparcours auch einen Sinnesparcour gibt. Das Projekt heißt „GinaS“ und wurde vom Förderverein Goolkids auf die Beine gestellt. Es findet im Rahmen der Inklusionstage an bayerischen Schulen statt. Zum Beispiel auch in Hallbergmoos. Organisiert wird die Aktion auch von der Sparkassen-Sportstiftung in Zusammenarbeit mit Rewe und dem Bayerischen Basketball-Verband.

Hindernisparcours mit Rollstuhl in Mittelschule Karlsfeld: Inklusionstag mit Profi-Basketballern

Tipps bekommen die Karlsfelder Schüler von André Bienek. Der 36-Jährige ist Profi-Sportler und hat mit seiner Rollstuhlbasketballmannschaft den Thuringia Bulls aus Erfurt schon zahlreiche nationale und internationale Titel geholt. Seit einigen Jahren besucht er Schulen, um dort Kinder für Inklusion zu sensibilisieren. „Es geht bei Inklusion ums Anderssein, aber dass mir trotzdem alle Möglichkeiten offen stehen“, erklärt André Bienek den Schülern.

Der Rollstuhl soll nicht das Symbol von etwas Negativem sein, dass ich nicht laufen kann. Er steht dafür, dass ich mich bewegen kann, obwohl ich nicht laufen kann.

Hilfestellung für den Hindernisparcours: Rollstuhlbasketballer André Bienek zeigt Hanna Kendriji und ihren Mitschülern, wie man im Rollstuhl vorankommt. © vm

Er ist mit seiner Behinderung auf die Welt gekommen. Ein Leben ohne Rollstuhl kennt er nicht. „Der Rollstuhl soll nicht das Symbol von etwas Negativem sein, dass ich nicht laufen kann. Er steht dafür, dass ich mich bewegen kann, obwohl ich nicht laufen kann“, erklärt er.

Diese Botschaft möchten er und die Rollstuhlbasketballer den Fünft- und Sechstklässlern in Karlsfeld vermitteln. Wie sich Menschen mit Gehbehinderung fortbewegen und welche Herausforderungen ihnen im Alltag begegnen, sollen die Karlsfelder Mittelschüler selbst erfahren.

Nach mehrmaligen Versuchen holpert Hanna Kendriji in ihrem Rollstuhl über eine zwei Zentimeter hohe Kante einer hölzerne Platte mit unterschiedlich geformten Vertiefungen, die auf dem Hallenboden liegt. Sie ist eine von drei Stationen des Hindernisparcours, der Treppen, Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster darstellen soll – „die größten Hindernisse in meinem Leben“, wie André Bienek den Kindern eingangs erklärt. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist“, sagt Schülersprecher Kenrik Younan. „Ich bin froh, dass ich gehen kann.“

Während ein Teil der Schüler durch den Hindernisparcours rollt, spielen die anderen Schüler Rollstuhl-Basketball in einen extra für den Sport konzipierten Rollstuhl. Dann wird getauscht.

Inklusionstag an Mittelschule Karlsfeld: Geschmacksproben beim Sinnesparcours

Augen zu, Nase zu: Beim Sinnesparcours sensibilisiert Gesundheitsmanagerin Ines Popp die Schüler für Ernährung. © MSK

Nach einer halben Stunde geht es für die Schüler in den anderen Hallenabschnitt. Dort hat der Förderverein Goolkids einen Sinnesparcours aufgebaut. An fünf Stationen beschäftigen sich die Schüler mit Lebensmitteln und Geschmäckern.

Angeekelt verzieht Kenrik Younan hier aber sein Gesicht. Er hat sich ein Wattestäbchen – vollgesaugt mit Grapefruitsaft – in den Mund gesteckt und soll nun in einem Fragebogen ankreuzen, um welche der fünf Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami es sich handelt. An einer anderen Station sollen die Schüler Lebensmittel blind ertasten und verkosten.

Projekt „GinaS“: Perspektive wechseln und Berührungsängste nehmen

Christian Steinberger, Förderlehrer an der Mittelschule Karlsfeld und Betreuer des Projekts, zeigt sich am Ende des Inklusionstags zufrieden. Bei den Kindern sei im Laufe des Tages etwas passiert. „Das ist das Allerwichtigste bei diesem Projekt.“ Es habe bei den Schülern viele Aha-Effekte gegeben, sagt Steinberger. „Wir konnten Berührungsängste nehmen. Vielleicht denken die Schüler in Zukunft anders, wenn sie einen Rollstuhlfahrer sehen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.