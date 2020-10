Neuer Stern am Schlagerhimmel: Mutter aus Karlsfeld lässt die Top-Stars weit hinter sich

Die Sängerin Diana Burger aus Karlsfeld hat sich einen Traum verwirklicht: Die zweifache Mutter hat ihr erstes Schlager-Album rausgebracht - und stürmt damit die Charts.

Für Diana Burger ist ein später Traum wahr geworden.

Die Mutter zweier Kinder startet mit 42 eine Karriere als Schlager-Sängerin.

Ihr Debüt-Album lässt einige Top-Stars alt aussehen.

Karlsfeld – Matthias Reim? Zwei Plätze dahinter. Die Erfolgsband VoXXClub, Alpen-Rock’n-Roller Andreas Gabalier? Sogar sechs und sieben Plätze weiter hinten, und bei Topstar Vanessa Mai sind’s sogar acht. Diana Burger steht aktuell besser da als höchst namhafte Kollegen. Ihr Album „Konfetti ins Leben“ schoss in der Schlager-Hitliste in Österreich auf Platz zwei hoch. Die 42 Jahre alte Karlsfelderin hat also allen Grund, stolz zu sein auf ihr Debüt.

Es ist ein spätes Debüt. Musik spielte im Leben der Diana Burger schon immer eine große Rolle. Zunächst aber schlug die in Saalfeld in Thüringen geborene Diana einen anderen Weg ein: Sie wurde Physiotherapeutin.

Erfolg mit Schlager-Musik: Diana Burger aus Karlsfeld startet durch

Und offenbar eine sehr gute. Anfang der 2000er Jahre knete sie die Wadenmuskeln der geplagten Fußballer von 1860 München – damals noch Bundesliga – und anderer Sportler durch. Doch ihr war klar, dass das Leben einen ganz anderen Plan für sie bereithält.

Diana brachte den Mut auf und kündigte ihre Stelle als Physiotherapeutin, um sich ganz der Musik zu widmen. Profis hatten ihr zu diesem Schritt geraten. In Berlin sollte sie ihr erstes Schlageralbum mit dem Produzenten Simon Allert aufnehmen.

Besser platziert als Andreas Gabalier: Mutter aus Karlsfeld machten ihren Musik-Traum wahr

Doch dann kam dieser Abend in München. Diana Burger begegnete einem Mann, es war weit mehr als eine Liebelei, er ist der Vater ihrer beiden Kinder, dem heute zehnjährigen Sohn und der 14-jährigen Tochter. Diana blieb also in Bayern.

Schon als Kind lernte Dina Burger Gitarre, vor allem die klassische Variante. „In der Pubertät bin ich dann umgeschwenkt. Ich habe die Lieder aus dem Radio nachgesungen, vor allem deutsche Musik.“ Ihre Gitarre hat sie in den folgenden Jahren nie zur Seite gestellt.

Erfolg in der Schlagerwelt: Namhafter Produzent steht Diana zur Seite

Die Musik habe zu einem glücklichen Leben beigetragen. Diana Burger hat darüber nie vergessen, dass es Menschen gibt, denen dieses Glück nicht zuteilwurde, die Schicksalsschläge hinnehmen mussten. Seit 2011 singt sie Woche für Woche in einer Münchner Kinderklinik für die kleinen Patienten. Die CD „Lauschen und Träumen“ mit Kinderliedern erschien. Der Verkaufserlös geht an einen Verein, der die Klinik unterstützt.

2013 suchte Diana Burger mit ihrem Mann Matthias und den Kindern ein Haus im Raum München. So kamen sie nach Karlsfeld. „Wir haben uns einfach hierherverliebt“, sagt die Sängerin. Die Nähe zum See, die Nähe zu München, der Ort sei einfach perfekt.

Seit zwei Jahren schreibt sie selber Lieder. Ihre fundierte klassische Gitarrenausbildung kommt ihr dabei natürlich zugute. Auf dem Debüt-Album „Konfetti ins Leben“ stammen alle Lieder – Musik und Texte – aus ihrer Feder. Mit einer Ausnahme: „Katzen bei Nacht“ war Ende der 80er Jahre der größte Hit von Petra Zieger.

Diana Burger aus Karlsfeld startet durch: Auch Musikvideos werden gedreht

In der damaligen DDR war die aus Erfurt stammende Petra Zieger ein Topstar, auch nach der Wende feierte sie große Erfolge. Für eine neue Aufnahme von „Katzen bei Nacht“ trafen die beiden Thüringerinnen zusammen. Eine Begegnung mit einem Idol, die bei Diana Burger noch heute Gänsehaut verursacht: „Ich bin bei Petra im Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen und habe den Mund nicht aufgekriegt.“ Die Neufassung von „Katzen bei Nacht“ wurde als Single ausgekoppelt. Ein Video dazu wurde gedreht.

Das Album „Konfetti ins Leben“ hat Simon Allert produziert – der Simon Allert, mit dem Diana schon vor 20 Jahren zusammenarbeiten sollte. Allert genießt in der Szene einen ausgezeichneten Ruf, er hat schon mit Roland Kaiser, Bernhard Brink, Jeanette Biedermann und DJ Ötzi gearbeitet.

Remix von Stereoact: Diana Burger hofft auf Durchbruch in Deutschland

Aufgenommen wurde das Album in den Hansa-Studios in Berlin – ein Name wie Donnerhall. Diana Burger: „Da geht man mit Ehrfurcht und Demut rein!“ Unter anderem hat Weltstar David Bowie dort schon aufgenommen. Diana Burger würde allerdings auch so gern live spielen. Wegen Corona muss das aber warten.

Am Freitag ist ein weiterer besonderer Song von Diana Burger als Stream und Download zu haben: Das erfolgreiche DJ- und Musikproduzenten-Duo Stereoact aus dem Erzgebirge hat sich Dianas Eigenkomposition „Schmetterling“ für eine Remix-Version vorgeknöpft. „Es ist eine große Ehre für mich, dass die mein Lied genommen haben, sie haben meinen Schmetterling ein klein bisschen angemalt.“

Das Ergebnis macht gute Laune und ist extrem tanzbar. Und vielleicht hilft es ja, dass die Sängerin aus Karlsfeld bald auch die deutschen Hitlisten stürmt.

