Schnäppchen und Überraschungskoffer: Versteigerung auf dem Siedlerfest

Nicht nur das Ersteigern macht Spaß. Auch das Auspacken etwa von Überraschungskoffern daheim kann lustig sein. © Norbert Habschied

Die Veranstaltung ist immer für Überraschungen und besondere Schnäppchen gut. Die Versteigerung der Flughafen München GmbH im Rahmen des Karlsfelder Siedlerfestes war wieder sehr unterhaltsam.

Karlsfeld – Wer meint, die Versteigerung der Flughafen München GmbH im Rahmen des Karlsfelder Siedlerfestes sei ein regionales Ereignis, der täuscht sich. Sonja Heindl und ihr Mann waren aus Eggenfelden in Niederbayern angereist, „ein schöner Tagesausflug halt“. Sie ersteigerte ein Jackenpaket für 140 Euro, für sie ein Schnäppchen. Schließlich hat sie schon vorher geschaut, was sie erwartet. „Entweder für mich oder die ganze Familie, das werden wir noch ausmachen. Alle müssen sparen, aber im Prinzip machen wir es aus Spaß, und es ist natürlich interessant, was die Menschen alles zurücklassen.“

Und es ist einiges, was Auktionator Alfred Mittermeier an diesem Nachmittag aufruft. Von Air-Wheel-Boards, über Saugrobotern und Küchenmaschinen bis hin zu Motorsägen, um nur einige der teilweise exotischen Fundsachen zu nennen, waren natürlich etliche Elektro- und Schmuckartikel zu finden, die aber meistens den Profis in die Hände fielen. Diese waren mit ihren dicken Geldbündeln und Feinwaagen leicht zu identifizieren.

Den anstrengendsten Job hatte sicherlich Alfred Mittermeier, der von mehreren Helfern unterstützt wurde. Im Sekundentakt glitten seine Augen routiniert durch die Menge, um sich von einem Gebot zum nächsthöheren zu hangeln. Ohne Probleme kann er jederzeit auch eine späte Karriere als Rapper starten, so schnell wie er die Gebote herausließ und dabei wild mit den Armen gestikulierte.

Und auch das Rätsel mit den Koffern löste der Auktionator scheinbar. Denn nicht nur er, sondern auch andere fragten sich, warum in aller Welt jemand 310 Euro für einen Koffer ausgibt, deren Inhalt niemand kennt. 310 Euro für alte, schmutzige Wäsche? Die Antwort darauf lieferte Phillip Schubert aus Sachsen, der gerade seinen vierten Koffer erstand. Schon um 5.30 Uhr war er auf der Autobahn gewesen, um rechtzeitig die Fundstücke in Augenschein zu nehmen. Er wusste, dass die Koffer von den Flughafenmitarbeitern befüllt werden, bevor sie wieder verschlossen werden. Alte Unterhosen findet man deshalb nicht und kann „zumindest nicht komplett reinfallen“. Bis Weihnachten, wie Auktionator Mittermeier unkte, warten er und seine Frau aber nicht. Zuhause werden die Koffer geöffnet und seine Frau und er packen die Fundstücke aus und verbringen einen lustigen Abend.