Schulsport 2.0: Karlsfelder Lehrer haben ein ganz besonderes Online-Angebot zusammengestellt

Basketball hat in der Mittelschule Karlsfeld einen hohen Stellenwert – sogar online.

Tolle Bewegungs-Ideen für die Kids zuhause

Am 14. Dezember war die letzte Sportstunde an der Mittelschule Karlsfeld, das weiß Christian Steinberger noch ganz genau. Es war ein Montag. Seitdem ist Sport ganz gestrichen, die Turnhallen sind zu, die Bolzplätze sind gesperrt. „Und es sieht so aus, dass sich daran auch nichts ändert, mindestens bis Ostern. Das tut uns und vor allem den Kindern weh“, sagt der Sportlehrer.