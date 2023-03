Landschaftsschutzgebiet im Kern erweitert

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Besondere Bedeutung: die Kernzonen des Landschaftsschutzgebiet Amperauen, das im Bereich Karlsfeld insgesamt bis zu den Straßen Am Krebsbach und Wiesenweg reicht. © Grafik: mm

Der Dachauer Kreistag hat eine Erweiterung der Kernzonen im Landschaftsschutzgebiet „Amperauen mit Hebertshauser Moos, Inhauser Moos und Krenmoos“ beschlossen. Die Veränderungen des Gebiets betreffen Karlsfeld.

Karlsfeld – Den Kernzonen im Landschaftsschutzgebiet kommt aufgrund der dortigen Strukturen mit Hecken, kiesigem Oberboden, Feuchtmulden und Wasserflächen als Lebensraum für die frei lebende Tierwelt eine besondere ökologische Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für bodenbrütende Vogelarten, als Schutzzone und Puffer vor dem Naturschutzgebiet Schwarzhölzl sowie als von der Gemeinde ausgewiesene Ausgleichsfläche südlich des Moosgrabens.

In den Kernzonen gelten künftig neue Verhaltensregeln: Zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt gilt in der Kernzone 1 im Zeitraum zwischen 1. März und 31. Juli jeden Jahres eine Kurzleinenpflicht für Hunde, wobei die Leinenlänge maximal zwei Meter betragen darf. Dies soll verhindern, dass Hunde die dortige Tier- und Pflanzenwelt stören. Auch Picknicken und Lagern ist in diesem Bereich künftig zum Schutz der Natur verboten.

In der Kernzone 2 gilt im Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli jeden Jahres ein Wegegebot und für Hunde ein Leinengebot. Das heißt, die Fläche darf in diesem Zeitraum nur auf den offiziellen Wegen betreten werden und Hunde müssen angeleint sein. Dies dient vor allem dem Schutz bodenbrütender Vogelarten wie dem Kiebitz.

Der Kreistag hat zudem die angedachte Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets zwischen Krenmoos und Tiefem Graben vorerst zurückgestellt. Der Beschluss erfolgte bei sieben Gegenstimmen. Der Bereich war von der Gemeinde Karlsfeld als neues Landschaftsschutzgebiet vorgeschlagen worden und im gemeindlichen Flächennutzungsplan als Erweiterungsfläche vorgesehen.

Grund für die Zurückstellung sind derzeit noch nicht absehbare Rechtsänderungen auf EU-Ebene zur künftigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten. Ein EU-Entwurf von Mitte vergangenen Jahres sieht nach derzeitiger Fassung ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in sogenannten sensiblen Gebieten vor. Dazu sollen wohl auch Landschaftsschutzgebiete zählen. Da derzeit die Folgen einer Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets für die Landwirtschaft nicht klar sind und der Kreistag zu Beginn des Landschaftsschutzgesetzverfahrens ausdrücklich die uneingeschränkte Möglichkeit zur landwirtschaftlichen Nutzung vorgegeben hatte, wird diese geplante Erweiterung bis zur Klärung der Fragen auf EU-Ebene zurückgestellt.

In der Aussprache meldete sich lediglich Peter Heller (Bündnis für Dachau) zu Wort. Er plädierte dafür, die Erweiterung nicht zurückzustellen. Aufgrund des Ukrainekriegs müsse der EU-Rat bezüglich der Landwirtschaft völlig neue Daten erheben, was sich „ziehen könnte“. Man wisse nicht, ob bei der EU dann das Produzieren in der Landwirtschaft im Vordergrund stehe oder die „sogenannte Behinderung durch Pestizideinsatzverbote“. Zudem wisse man nicht, wie die unter EU-Verboten leidenenden Landwirte finanziell entschädigt würden. Heller: „Bis alles unter Dach und Fach ist, vergehen Jahre. Solange sollten wir nicht warten.“

Landrat Stefan Löwl gab zu, dass der Kreis beim Inschutznahmeverfahren bezüglich des Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets „falsch angehört“ habe. Deshalb befürchtet er, dass die Gerichte dem Kreis diese verfahrensrechtliche Ungenauigkeit „um die Ohren hauen“ könnten.

Der stellvertretende Landrat Helmut Zech (CSU) war ebenfalls für die Zurückstellung, zielte aber auf etwas anderes ab. Er meinte, es gehe um Vertrauensschutz. In seinen Augen sei es „absolut unklug, wenn wir jetzt Aussagen machen, wo man hinterher das Problem hat, sie anpassen zu müssen“.

Andreas Zeiser, Abteilungsleitung Umweltschutz im Landratsamt Dachau, fügte noch Folgendes hinzu: Eine spätere EU-Regelung, meinte er, könne zu erheblich mehr Verwaltungsaufwand führen, zumal der Zweck der Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets, die Freihaltung von Bebauung „im dortigen Außenbereich, weitgehend unproblematisch möglich ist“.