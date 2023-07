Schwimmen, radeln, laufen

Groß ist stets das Gedränge beim Start am Karlsfelder See. Insgesamt werden wieder 1100 Triathleten starten. © hab

Es ist fast so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass das Wetter passt, wenn in Karlsfeld der alljährliche Triathlon stattfindet. Auch für die 33. Auflage am morgigen Sonntag sind die Vorhersagen ordentlich.

Karlsfeld – Am Mikrofon wird Udo Fesser die Triathleten und die Zuschauer durch die Veranstaltung begleiten – auch darauf ist Verlass. Der 57-Jährige, der in diesem Jahr in Roth seinen 20. (!) Ironman absolviert hat, macht den Job schon seit 30 Jahren. Mindestens genauso sicher wie die Witterung ist sein Einsatz als Stadionsprecher. „Ich bin quasi ein Urgestein“, sagt Fesser am Telefon und lacht.

Leuten wie ihm ist es zu verdanken, dass der Karlsfeld-Triathlon – abgesehen von einer kurzen Durststrecke – seit seiner Premiere 1983 so beständig stattfindet. Andere ähnliche Veranstaltungen in der nahen bayerischen Umgebung taten sich da zuletzt etwas schwerer.

Selbstverständlich ist das heutzutage nicht mehr. „Es ist ein Kampf, Helfer zu finden. Oft packen Freunde aus dem privaten Umfeld mit an“, so Fesser. Der veranstaltende Verein bringt rund 85 Unterstützer zusammen. Dazu kommen noch etwa 30 bis 35 Personen der Polizei, des Roten Kreuzes und der Wasserwacht.

Es gab Zeiten, da hielten sich Teilnehmer und Ehrenamtliche die Waage. Heute ist das Verhältnis klar gegensätzlich. „Es steht Spitz auf Knopf. Man muss schon vielen hinterherrennen.“

Immerhin: An interessierten Sportlern mangelt es nicht. Das Startfeld wird vermutlich – die Nachmelde-Anfragen sind sehr hoch – wieder mit 1100 Teilnehmern ausgefüllt sein. Angeboten werden die Volksdistanz (500m Schwimmen, 25km Rad, 5km Laufen) und die Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 46km Rad, 10km Laufen).

Die Rad-Strecke führt wie gewohnt über die extra dafür gesperrte Bundesstraße B 471. Doch warum werden eigentlich 46 Kilometer gefahren und nicht wie normal auf der Kurzdistanz 40 Kilometer? „Das war immer so und wir sind irgendwie dabeigeblieben“, sagt Fesser. Ein kleines Alleinstellungsmerkmal, das zudem einen positiven Aspekt im Hinblick auf die Sicherheit hat: „Wir haben eine etwas engere Stelle. Durch die zusätzlichen Kilometer verhindern wir, dass sich die unterschiedlichen Startintervalle dort im Gegenverkehr treffen.“

Zusammenfinden wird dafür nach der Veranstaltung das zehnköpfige Organisationsteam. Nebst der Nachbesprechung kommt dort immer schon die Frage auf, auf wen man auch im kommenden Jahr zählen kann. Wie sieht es mit dem Moderator aus? „Der bleibt dabei“, sagt Fesser.

Etwas will er 2024 dann aber doch ändern. „Ironman will ich keinen mehr machen. 20 sind genug“, lacht Fesser. Recht hat er. Aber bei so einem Triathlon-Urgestein kann man sich wohl nie ganz sicher sein.

MATHIAS MÜLLER