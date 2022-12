Nach Hallenbad-Schließung in Karlsfeld: Kein Seepferdchen mehr für Flüchtlingskinder

Von: Verena Möckl

Teilen

Dringend notwendiger Schwimmunterricht: Die Mädchen Stefania, Silvia und Laura (von links) lernen von Karin Boger, wie man im Wasser nicht untergeht. © vm

Wie es mit dem Karlsfelder Hallenbad nach dessen Schließung weitergeht, ist nach wie vor ungewiss. Das beunruhigt nicht nur die Schwimmabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld, sondern auch den Helferkreis.

Karlsfeld – Knapp zwei Monate ist es her, seit die Gemeinde Karlsfeld die Hiobsbotschaft überbrachte: Das Hallenbad bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist ein Dilemma für Wassersportler wie die Synchronschwimmerinnen. Doch die Eintracht-Nixen sind nicht die Einzigen, für die die Schließung folgenschwer ist.

Karlsfelder Hallenbad geschlossen: Keine Schwimmkurse mehr für Flüchtlingskinder

In Zeiten, in denen immer mehr Geflüchtete nach Karlsfeld kommen, sind auch die Ehrenamtlichen des Helferkreises über das geschlossene Hallenbad besorgt. „Ich bin ganz unglücklich“, sagt Karin Boger. Die Karlsfelderin hat vor 51 Jahren die Schwimmabteilung beim TSV gegründet und Schwimmunterricht gegeben. Seit der Flüchtlingsbewegung vor sieben Jahren engagiert sie sich beim Helferkreis Karlsfeld, gibt seit 2019 Schwimmkurse für Kinder von Geflüchteten. Rund 30 von ihnen haben im Karlsfelder Hallenbad bislang Schwimmen gelernt. Auch ein ukrainischer Junge ist unter ihnen.

Unterbrechungen schaden dem Lernprozess der Kinder

Eigentlich würden noch mehr Kinder im Grundschulalter ihr Seepferdchen an der Badekleidung tragen, doch der Schwimmunterricht wurde wegen der Schließung des Hallenbads schon wieder unterbrochen. Boger ist frustriert. „Es geht nichts vorwärts. Wir hängen in der Luft“, klagt die 82-Jährige. „Für den Lernerfolg ist es hinderlich, wenn große Pausen dazwischen sind.“ Die Kinder fallen wieder zurück. Für die ehrenamtliche Schwimmlehrerin bedeutet das: Sie kann nicht nahtlos anknüpfen, sondern muss fast wieder bei Null anfangen.

Training in anderen Becken eher unwahrscheinlich

Wann sie mit den Kindern das Training wieder aufnehmen kann, ist ungewiss. Laut Bürgermeister Stefan Kolbe gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, wann das Hallenbad wieder öffnet. Dass Boger die Kinder in einem anderen Schwimmbad im Landkreis Dachau unterrichten kann – zum Beispiel in den Becken in Dachau oder Indersdorf –, hält sie für unwahrscheinlich. „Ich fürchte, wir werden keinen Erfolg haben, woanders schwimmen zu können.“

Eltern können oft nicht mit ihren Kindern üben

Mit Sorge blickt Boger in die Zukunft, wenn im Sommer gutes Wetter Familien an den Waldschwaigsee, Karlsfelder See oder ins Freibad lockt. „Die Angst ist immer da, wenn Kinder nicht schwimmen können. Dann besteht Lebensgefahr.“ Bedrohlich sei die Lage besonders für Kinder, deren Eltern nicht mit ihnen schwimmen üben. Vor allem geflüchtete Kinder seien davon betroffen, warnt Boger. „Die Eltern können oft selbst nicht schwimmen.“ Oder ihre Kultur verbiete es den Eltern, mit den Kindern ins Schwimmbad zu gehen, sagt sie.

„Schwimmen ist was fürs ganze Leben.“

Darum entschied sich der der TSV Eintracht Karlsfeld gemeinsam mit der Caritas und dem Helferkreis kostenlosen Schwimmunterricht für geflüchtete Kinder anzubieten. Unterstützung beim Training erhält Karin Boger von Magdalena Heizenreder von der Schwimmabteilung sowie Hadi Housseni von der Caritas. Housseni hat wie berichtet im Freibad Dachau eine Ausbildung zum Schwimmeister begonnen. Diese konnte er allerdings nicht abschließen, da er wegen seines ungeklärten Aufenthaltsrechts keine Arbeitserlaubnis mehr hatte. Bei der Caritas ist er seitdem als ehrenamtlicher Kulturdolmetscher tätig und begleitet andere Asylbewerber bei Arzt- oder Behördengängen.

Die Mission von Hadi Housseni, Magdalena Heizenreder und Karin Boger: Sie wollen den Kindern von Geflüchteten die Angst vorm Wasser nehmen. Für Karin Boger ist Schwimmen weitaus mehr, als sich bloß über Wasser halten zu können. „Schwimmen ist was fürs ganze Leben.“