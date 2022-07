Ein Wochenende voller Kunst ‒ Seh am See in Karlsfeld

Teilen

Präsentierten Seh am See (v.l.): Kulturreferentin Ingrid Brünich, Tayama Ramos da Silva-Nielsen, Carin Szostecki und Klaus-Peter Kühne vom Kunstkreis Karlsfeld sowie der zweite Bürgermeister Stefan Handl. © sim

Zum 16. Mal findet am Wochenende, 23. und 24. Juli, das „Seh am See“ statt. „Viele waren ganz wild drauf“, so Klaus-Peter Kühne, Vorsitzender des Kunstkreises Karlsfeld.

Karlsfeld – Zum 16. Mal findet am Wochenende, 23. und 24. Juli, das „Seh am See“ statt. Was 1986 als Spontanaktion einiger Karlsfelder Künstler ohne großen bürokratischen Aufwand, ohne Rahmenprogramm und ohne viel Organisation anfing, hat sich über die Jahre zu einem beliebten und bekannten Event entwickelt, das im Wechsel mit „Kosmos“ regelmäßig in Karlsfeld stattfindet.

Seh am See findet wieder statt

„Viele waren ganz wild drauf“ – Klaus-Peter Kühne, Vorsitzender des Kunstkreises Karlsfeld, beschreibt die Stimmungslage unter den Künstlern, als er ihnen mitgeteilt hat, dass es nach der Corona-Zwangspause wieder ein „Seh am See“ geben soll. 29 Teilnehmer, darunter zehn Mitglieder des Kunstkreises, sieben langjährige Teilnehmer aus der Schweiz, dem Landkreis, den Nachbarlandkreisen, München, Dachau und Karlsfeld und zwölf neue Künstler werden am 23. und 24. Juli ihre Kunstwerke am Nordostufer des Karlsfelder Sees – von der Halbinsel bis zur kleinen Brücke – ausstellen.

Die Liegewiese an der Halbinsel ist während des Kunst-Wochenendes gesperrt, Badegäste sollen in dieser Zeit auf andere Plätze am See ausweichen.

29 Künstler bei Seh am See

Rund um die Kunstausstellung haben die Künstler zusammen mit der Gemeinde ein riesiges und abwechslungsreiches Kulturprogramm erstellt. Somit ist nicht nur am See etwas geboten. Es wird Live-Musik verschiedenster Genres gebeben, im Heimatmuseum ist die Sonderausstellung „Schulleben in Karlsfeld“ zu sehen, im Zelt organisiert die Gemeindebücherei Lesungen für Kinder, die Grundschule lädt zum gemeinsamen Musiszieren ein, und vieles, vieles mehr.

Ein besonderes Highlight wird das „Diner en blanc“ sein, eine Art „Picknick-Event“, wie zweiter Bürgermeister Stefan Handl die Veranstaltung beschreibt. Das genaue Programm liegt im Rathaus auf und ist auch unter www.kunstkreis-karlsfeld.de einzusehen. Die Organisatoren hoffen auf regen Zuspruch und auch darauf, dass die Badegäste Verständnis zeigen und sich im besten Fall auch die Kunstwerke anschauen.

Halbinsel während Seh am See gesperrt

„Es soll ein niederschwelliges Angebot sein, sich mit Kunst zu beschäftigen“, betont Carin Szostecki vom Kunstkreis, die selbst ein schwimmendes „Upcycling-Kunstwerk“ präsentieren wird. „Die ganze Brandbreite“ – Holz, Metall, Glas und mehr – verspricht die Künstlerin den Besuchern. Objekte werden auf dem Wasser, auf der Wiese, ja sogar in den Bäumen zu sehen sein. „Das wird ein buntes Bild ergeben“, betonen die Organisatoren.

Da die Kunstwerke auch über Nacht am See stehen, liegen und hängen bleiben, hat die Gemeinde Karlsfeld den Wachdienst auch für nachts engagiert, wie zweite Bürgermeister Stefan Handl betont.

Der Eintritt ist frei, nur für die „Sommerserenade des Karlsfelder Symphonieorchesters“ am Sonntag, 24. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus müssen Karten erworben werden. Diese gibt es im Vorverkauf bei der M3-Apotheke in der Münchner Straße 138 in Karlsfeld für 15 Euro und an der Abendkasse zum Preis 18 Euro. Kinder und Jugendliche sind frei.

Simone Wester