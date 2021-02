Unbekannter fasst 27-Jährigem in den Schritt

Karlsfeld – Ein 27-jähriger Karlsfelder ist bereits am Sonntag, 31. Januar, von einem unbekannten Täter sexuell belästigt worden. Die Kripo ermittelt und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Unbekannte hatte den jungen Mann in der Nähe des Karlsfelder Sees angesprochen und unsittlich berührt, wie das Polizeipräsidium Oberbayern gestern mitteilte.

Der 27-Jährige ging gegen 18.50 Uhr mit seinem Hund auf dem Feldweg zwischen der Jahnstraße und der Münchner Straße in Karlsfeld spazieren. Ebenfalls in Richtung Münchner Straße überholte ihn ein Fahrradfahrer. Zunächst passierte dieser den 27-Jährigen in einem normalen Tempo, hielt dann jedoch an und fragte den jungen Mann nach dem Weg zum Karlsfelder See. Noch während dieser antwortete, kam ihm der bisher unbekannte Täter plötzlich sehr nah und fasste ihm unvermittelt in den Schritt, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige stieß den Mann sofort von sich weg und setzte zügig seinen Heimweg fort. Von zu Hause aus alarmierte er die Polizei. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen im Umkreis der Tatörtlichkeit verlief negativ. Der bisher unbekannte Täter hatte sich höchstwahrscheinlich in Richtung Jahnstraße entfernt.

Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: circa 175 cm groß, circa 25 bis 30 Jahre alt, normale bis kräftige Statur, weiche, rundliche Gesichtszüge, sehr dunkle bis schwarze, kurze Haare, unrasiert und ungepflegt, vereinzelte Barthaare erkennbar, keine Brille, schwarze Trainingsjacke mit aufgedrucktem „A“, graue Cargohose mit Seitentaschen, spricht akzentfreies Deutsch, auffallend helle Stimme. Das Fahrrad war ein City Bike, stark abgenutzt, dunkles Gestell, silberne Schutzbleche, kein Licht.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise z geben können, sich unter der Telefonnummer 0 81 41/61 20 zu melden.

dn