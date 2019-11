Große Karriere nicht ausgeschlossen

Die Stimme ist ihr Markenzeichen. Weich und gleichzeitig kräftig, gefühlvoll und ebenso engagiert. Wenn Shola singt, geht einem das Herz auf, wie es so schön heißt.

Karlsfeld – Sie nimmt mit in eine andere Welt, und das haben nicht nur ihre Mitschülerinnen auf dem Ignaz-Taschner-Gymnasium erkannt, als sie Shola Traoré in die schulinterne Castingshow „Das ITG sucht seinen Superstar“ schickten. „Die ganze Klasse hat geschrien: Da musst Du mitmachen.“ Und tatsächlich machte sie mit und wurde der Superstar. Da war sie in der fünften Klasse.

Das hat aber auch ein damaliger Lehrer am ITG, der auch Musiker ist, erkannt. Er kommt aus Augsburg und hat sie für die dortige „Femme Jam“ empfohlen, wo sich Künstlerinnen und Bands mit überwiegend weiblichen Musikerinnen dem Publikum vorstellen. Da hat Shola mit elf Jahren ihr erstes Konzert gegeben, mit einem 45-minütigem Programm, zusammen mit ihrer Schwester Enina, die sie auf ihrer Gitarre und als Zweitstimme begleitete. Es folgten verschiedene Auftritte, etwa im Mai 2018 beim „Modular-Festival“ in Augsburg, bei der Tanzgala des JTSC im Bürgerhaus Karlsfeld oder bei der langen Tafel in Dachau. „Da hört mich jemand singen, und so kommt es zu weiteren Einladungen“, freut sich die junge Karlsfelderin.

Vor Kurzem begeisterte sie das Publikum auf der Feier zum 50. Jubiläum des Musikstudios von Monika Fuchs-Warmhold. „Auf der Bühne ist sie immer ganz entspannt und locker“, berichtet ihre Mutter Efua Traoré: „Da bin ich viel aufgeregter, allein beim Zuhören.“

Shola ist die älteste von drei Töchtern und hat deutsche, malische und nigerianische Wurzeln. Bei ihr Zuhause wird viel musiziert: „Irgendjemand singt immer bei uns“, sagt Shola. Der Vater spielt Klavier, die Mädchen Gitarre, die Mutter schreibt ihre Lieder selber.

Das wirkte ansteckend auf Shola und sie dachte sich: „Das kann ich auch“. Und sie konnte es. Mit neun Jahren schrieb sie ihr erstes Lied „Never give up“, das man auf Youtube finden kann. „Ich setze mich hin, probiere auf der Gitarre Akkorde und Melodien aus.“

Sie singt über Hoffnung, Mut und Optimismus, auch wenn es mal nicht so läuft wie gewünscht. Es sind die kleinen Dinge, über die sie sich freuen kann: „Ein bisschen Regen stört doch nicht.“ Sie singt: „Regen, Regen, fühl dich frei, ein bisschen nass – was ist dabei.“ Stilistisch ist von Soul und Blues bis Pop alles dabei.

Neben Singen und Gitarre spielen ist Tanzen Sholas große Leidenschaft. Und da ist ja auch noch die Schule, die „macht auch Spaß“. In Sprachen und Wirtschaft ist sie gut. Für die Fünftklässler ist sie als Tutorin die Ansprechpartnerin. Bei so viel Engagement konnte nicht auch noch Klavierunterricht dazu kommen. Das hat sie sich dann einfach mal so selbst beigebracht.

Für die Zukunft hofft sie, dass sie weiter bekannt wird und noch viele Konzerte geben kann. Aber Shola Traoré kann sich auch gut einen Plan B vorstellen: „Innenarchitektur interessiert mich oder Eventplanung.“ Wie auch immer: Shola hat noch viel Zeit: Ende Dezember wird dieses Multitalent aus Karlsfeld 14 Jahre alt.

