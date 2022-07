„Sie sind die Hoffnungsträger“

Die besten Absolventen (von links): Sabrina Steinau, Marianne Klaffki, Carola Zankl gratulieren Henry Holtermann, Michael Müller, Maria Asam, Aurelia Griek (alle 12. Klassen) sowie aus den 13. Klassen: Lucy Häusler, Franziska Lang und Len Dorman. © hab

Die Fachoberschule Karlsfeld verabschiedete in diesem Jahr 193 glückliche Menschen.

Karlsfeld – Tolle Stimmung, voller Saal, viel Klatschen und eine Riesenbegeisterung: Die Abi-Feier 2022 der Fachoberschule Karlsfeld (FOS) war ein richtiges Freudenfest. Insgesamt 193 glückliche junge Menschen konnten ihr Zeugnis als Belohnung für Lernmühen und Stress von ihrer Schulleiterin Carola Zankl entgegennehmen.

Im Vergleich zur Abi-Feier 2021 hatte dieses Ereignis „Wumms“-Effekt. Damals mussten wegen Corona zwei Veranstaltungen durchgeführt werden. Es saßen immer nur drei auf Stühlen nebeneinander. Heuer war das Bürgerhaus „rappelvoll“, wie es der zweite Bürgermeister beeindruckt feststellte. Das sei gerade bei den aktuellen Krisen, bei denen „zu viel ins Wanken“ gerät, ein Zeichen von Unbeschwertheit. „Sie sind die gute Nachricht, Sie sind die Hoffnungsträger“, sagte er.

Und die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki gratulierte zum bestandenen Abitur auch dem Kollegium und den Eltern, die „Nervenstärke und Geduld“ in diesen Corona-Schuljahren bewiesen hätten. Und sie wünschte den Absolventinnen und Absolventen: „Seid achtsam und empathisch – mit Euch und anderen. Lasst Eure Träume und Hoffnungen leben.“

Die staatlich anerkannte private FOS bietet nach der 10. Klasse die Ausbildungsrichtungen „Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie“, „Sozialwesen“, „Gestaltung“, „Wirtschaft und Verwaltung“ an. Im Schuljahr 2019/ 2020 hatte die FOS ihr lange verfolgtes Ziel erreicht, mit einer 13. Klasse auch die allgemeine Hochschulreife anbieten zu können, die dem gymnasialen Abitur entspricht, sowie die fachgebundene Hochschulreife. Diese Abschlüsse erreichten heuer 28 Absolventen. Den Fachhochschulabschluss mit der Klasse 12 schafften 165 junge Frauen und Männer.

Die Jahrgangsbesten aus den 13. Klassen mit der Note 1 vor dem Komma sind: Lucy Häusler (1,5513), Franziska Lang (1,5257), Len Dormann (1,500), aus den Klassen 12 Henry Holtermann (1,5750), Michael Müller (1,500), Maria Asam (1,500) und Aurelia Griek (1,4).

Die zwei Besten der Besten bekamen ein Sprachstipendium für einen Ort in Europa nach ihrer Wahl. Sabrina Steiner, Leiterin der Marketingabteilung der Sparkasse Dachau, übergab sie an Aurelia Griek und Len Dormann. Für den gesamten Jahrgang hatte sie die Botschaft: „Die Wirtschaft und alle Unternehmen freuen sich riesig auf Sie.“

Ausführlich zu Wort kamen die Vertreter der verschiedenen Klassen. Dem Vernehmen nach müssen es prima Schüler-Lehrer-Beziehungen gewesen sein, die vielen Blumen und persönlichen Geschenke an die Lehrkräfte zeugten davon. Ältere Semester, die sich an die eigene Schulzeit erinnern, können da nur neidisch staunen ob dieser gezeigten Sympathie. Die Sprecherinnen der SMV (Schülermitverantwortung) Henrike Drößler und Freya Flint erinnerten daran, was sie alles außer Wissen-Lernen erreicht hatten, unter anderem: Spenden sammeln für bedürftige Kinder aus der Ukraine, Weihnachtsaktion für Kinder in den Flüchtlingsunterkünften, Themenwochen gegen Rassismus und Diskriminierung. „Unser Ziel ist es, im Sinne der Nächstenliebe etwas weiterzugeben.“

Schulleiterin Carola Zankl gab die Zeugnisse aus. Jeder und jede wurde persönlich begrüßt und mit einer Rose beschenkt. In ihrer Rede vorher kam sie von Corona über dessen Übersetzung „Krone“ zum Zirkus und meinte, dass sich dieser und die Schule so unähnlich nicht sind. Sie fand amüsante Parallelen wie den Drahtseilakt, das Jonglieren, die Clowns- oder die Dompteur-Nummen. Was auch immer: „Das Publikum ist begeistert – das Kunststück Abitur ist gelungen.“ Das kann nur ausgelassen und fröhlich applaudieren.

Elfriede Peil