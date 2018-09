Ein Chor wie aus einem Guss

Seit 50 Jahren gibt es nun schon die Singgemeinschaft Karlsfeld. Die Mitglieder und das Repertoire der Gruppe sind aber frischer denn je.

Karlsfeld – Eigentlich fing alles schon vor 51 Jahren an. Im Fasching 1967 schmetterte zu feuchtfröhlicher Stunde eine muntere Runde das Lied, das in solchen Fällen immer herhalten muss: „So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehn!“ Mit dabei waren der Altbürgermeister Bruno Danzer, der damalige Gemeinderat und Kulturreferent Nikolaus Kathrein und Dr. Klaus Haller. „Man war der Meinung, aus dieser sangesfreudigen Runde müsste sich etwas machen lassen“ – und so wurde der Singgemeinschaft gegründet, berichtet ihre Chronik.

Nikolaus Kathrein kümmerte sich darum, dass aus dieser „Weinidee“ was Handfestes wurde. Und so gab es im März 1968 die erste Probe mit 17 Sängerinnen und Sängern, damals im Pfarrheim von St. Josef, mit Dr. Klaus Haller als Chorleiter. Der erste öffentliche Auftritt war im September 1968.

Und nun die stolzen 50 Jahre Singgemeinschaft Karlsfeld, die am Wochenende intern gefeiert werden: Bei einem Besuch in der jetzigen Probestätte, dem Konferenzraum im Bürgerhaus, wird die Ankommende gefragt: „Sind Sie Alt oder Sopran?“ Sopran wäre beliebter, weil unterbesetzt. Okay, dann für einen Abend mal Sopran. Beim Einsingen zeigt sich, dass die Lockerungsübungen ihren Sinn haben, zum Glück bei allen. Tonleiter rauf und runter, mimimi, die Soooonne, da ist noch Luft nach oben.

Chorleiter Wolfgang Kraemer nimmt es gelassen. Er kennt seine Singgemeinschaft seit Juni 2015 und kann sich auf sie und ihre Steigerungsfähigkeit verlassen. Damals hatte Elfriede Roth ihr Dirigat, das sie über viele Jahre übernommen hatte, endgültig abgegeben. Kraemer ist studierter Pianist und Diplom-Musiklehrer. Er wohnt in Aichach, gibt an der Musikschule Karlsfeld Unterricht und wurde im Mai zum Vorsitzenden des Musikvereins gewählt, ist also eigentlich schon ein halber Karlsfelder.

Mit ihm hat der Chor sein Repertoire erweitert, traut sich auch an schwierigere oder moderne Literatur oder italienische und lateinische Lieder heran.

Die lange Geschichte der Singgemeinschaft ist auch eine Geschichte der vielen Dirigenten und Dirigentinnen, die je nach eigenem Stil und Temperament den Chor prägten. Nach Klaus Haller übernahm Gerda Baumgartner. Ihr ist der Beitritt zum Bayerischen Sängerbund zu verdanken, und damit Kontakte und Auftritte in anderen Gemeinden. Klaus Haller, Paul Freiheit, Florian Ludwig, Volker Hiemeyer, Anna Zieglmeier, Florian Drexel, Tobias Albrecht, Elfriede Roth – eine lange Reihe von dirigierenden Persönlichkeiten.

Entsprechend hat sich auch das Liedgut erweitert, es erstreckt sich über deutsche Volkslieder, alpenländische Gesänge, Gospels bis hin zum Madrigal. Eine beliebte Veranstaltung seit 1984 wird zum Höhepunkt: der Hoagartn „Bayerische Musi und Liadl“ im Bürgerhaus.

An diesem Probenabend ist auch die „Launische Forelle“ von Franz Schubert auf dem Übungsprogramm: „Heißt das nicht die lausige Forelle?“ Geflachst wird gerne und oft bei den Proben. Bei der Wiederholung soll der Tenor bitte leiser sein. „Ja, wenn es der Moaster so mag, machen wir das doch glatt.“ Zum Schluss kommt noch Hubert von Goisern mit „Weit, weit weg“. Volltönig, melancholisch, ein Chor wie aus einem Guss. „Schön, das Liadl, gell“, strahlt die Alt-Nachbarin. Ja, sehr. Bitte mehr davon. Elfriede Peil

Die Singgemeinschaft

probt jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr im Konferenzraum im Bürgerhaus (Zugang vom Parkplatz aus). Jeden ersten Montag im Monat ist offener Abend für alle, die Lust aufs Singen haben.