Sozialdemokraten stehen in Karlsfeld allein bei der Ablehnung des Gemeindehaushalts

Von: Thomas Leichsenring

Der Karlsfelder Gemeinderat hat mehrheitlich den 60,7-Millionen-Euro-Haushalt für 2022 verabschiedet. Die SPD stimmte dagegen.

Karlsfeld - Das überraschte nicht. Seit Jahren kritisieren die Sozialdemokraten die in ihren Augen falsche und zu wenig vorausschauende Haushaltspolitik in Karlsfeld. „Zufällige Umstände“ wie die höher als gedacht ausgefallenen Steuereinnahmen „und die ausschließliche Fokussierung auf das laufende Haushaltsjahr genügen uns nicht“, sagte die Fraktionsvorsitzende Venera Sansone in ihrer Haushaltsrede. Die Mehrheit im Gemeinderat wolle sich nur „von einem Haushaltsjahr in das nächste hangeln“.

Karlsfelder SPD scheitert auch mit zwei Anträgen zum Haushalt

Wie in Haushaltssitzungen üblich, gab es am Donnerstag auch Haushaltsreden der anderen Fraktionsvorsitzenden sowie von Finanzreferent Stefan Theil (CSU). Eine längere Aussprache nach den Reden blieb aus.

Doch dies holten die Gemeinderäte nach, als die beiden folgenden Tagesordnungspunkte aufgerufen wurden. Wie berichtet, hatte die Karlsfelder SPD zwei aufsehenerregende Anträge eingereicht, die sich direkt auf die Finanzsituation der Gemeinde beziehen: die Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Haushaltsanalyse und Erarbeitung einer Finanzvorschau sowie den Antrag, das Bürgerhaus per Erbpacht an einen Investor zu veräußern. Bei beiden Abstimmungen blieben Sansone und Full allein, die Anträge scheiterten deutlich.

CSU-Gemeinderat Andreas Froschmayer sagte, dass es am Ende immer „um politische Entscheidungen geht“, dies könne ein Beratungsunternehmen dem Gemeinderat nicht abnehmen. Er betrachte den Antrag außerdem als „Angriff auf die Fähigkeiten des Gemeinderats und der Verwaltung“.

Sansone wies dies zurück. Ihre Fraktionskollegin Full sagte, der externe Berater solle die Verwaltung entlasten. Die SPD habe „an der Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter nie gezweifelt“.

Im Karlsfelder Rathaus kam der Antrag nicht gut an

Im Rathaus kam der SPD-Antrag allerdings durchaus so an, wie Francesco Cataldo deutlich machte. Normalerweise überlässt der Hauptamtsleiter der Karlsfelder Gemeindeverwaltung Meinungsäußerungen den Gemeinderäten. Diesmal jedoch meldete er sich zu Wort. „Im Rathaus ist Ihr Antrag nicht als Unterstützung aufgefasst worden“, sagte Cataldo an die beiden SPD-Damen gerichtet. „Ein Berater bekommt Zahlen und Fakten doch von uns, der erzählt Ihnen dann dasselbe, nur vielleicht in einer anderen Sprache.“ Allein mit der Durchsicht aller Daten sei ein Beratungsunternehmen zwei Jahre beschäftigt, so Cataldo, „das ist nochmal Arbeit für uns in der Verwaltung!“

Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) fügte an, dass es „Fach- und Sachkompetenz im Rathaus“ gebe. „Geld für einen Berater rauszuballern, der uns erzählt, was wir eh schon wissen, halte ich nicht für zielführend.“

Ohne Chance war auch der SPD-Antrag auf Privatisierung des hoch defizitären Bürgerhauses. Grünen-Sprecher Michael Fritsch lobte die SPD zwar für „einen konstruktiven Antrag“ („Sie haben darüber nachgedacht, wie man ein Problem lösen kann“), stimmte am Ende jedoch ebenso gegen die Weiterverfolgung des Antrags.

Ein klares Nein kam erwartungsgemäß von der CSU. Ein Investor müsste Tag für Tag „2000 Euro verdienen“, wenn er das jährliche Defizit von rund 350 000 Euro ausgleichen und gleichzeitig einen 30-Millionen-Euro-Neubau refinanzieren wolle, sagte Fraktionschef Bernd Wanka, „das ist nicht machbar“.

Marco Brandstetter (Bündnis für Karlsfeld) sagte, dass das Bürgerhaus einer „der wichtigsten Identifikationsorte in Karlsfeld“ sei, dieser Identifikationsort würde bei einer Veräußerung an einen Investor vernichtet.

Brandstetters Fraktionskollege Adrian Heim sprach sich ebenfalls gegen den Antrag aus, sagte aber, dass der Gemeinderat „die Zukunft des Bürgerhauses ergebnisoffen diskutieren“ müsse. Thomas Nuber (Grüne) stimmte zu: „Wir dürfen uns keine Denkverbote auferlegen.“ (Weiterer Bericht folgt.)

