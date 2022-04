Diskussion über Haushalt: Karlsfelder SPD prophezeit „katastrophale Folgejahre“

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

In was wird wann wie viel investiert? Die Vorberatungen zum Karlsfelder Haushalt sorgten für große Diskussionen. © Tobias Hase

Die Gemeinde Karlsfeld unterstützt ortsansässige Vereine mit Zuschüssen, verzichtet im Gegensatz zu 2021 sogar auf eine pauschale zehnprozentige Kürzung der Zuwendungen. Und sie kann dem Landratsamt in Dachau einen genehmigungsfähigen Haushalt für 2022 vorlegen. Alles in Butter also? Nein, sagt die SPD.

Karlsfeld – Der Haupt- und Finanzausschuss des Karlsfelder Gemeinderats hat am Dienstagabend gegen die Stimmen der SPD-Gemeinderäte Beate Full und Thomas Kirmse beschlossen, dem Gemeinderat den Haushaltsentwurf für 2022 zur Beschlussfassung vorzulegen. Full und Kirmse hatten zuvor mitgestimmt, als es um die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde für die Vereine ging (siehe Kasten). Als es um den Empfehlungsbeschluss ging, blieben die Hände der beiden Gemeinderäte unten.

„Die Folgejahre werden katastrophal aussehen“, sagte Full. Wieder seien Maßnahmen und Investitionen nur verschoben worden, um Geld zu sparen, „das gefällt uns nicht“. Die SPD habe in den vergangenen Monaten viele Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung gemacht, denen nicht gefolgt worden sei.

Handl: Dürfen nicht immer nur schwarzmalen

Diese Aussagen riefen Stefan Handl auf den Plan. „Seit Jahren malen Sie diese düsteren Szenarien an die Wand“, sagte der CSU-Gemeinderat an Full gerichtet. „Wenn das eingetroffen wäre, wären wir längst pleite.“ Die finanzielle Lage der Gemeinde sei schwierig, das sei jedoch vor allem auf die immensen Investitionen in die Kinderbetreuung sowie auf die unterdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Unterstützung kam von Birgit Piroué (Bündnis für Karlsfeld). Sie erinnerte an die über 40 Millionen Euro teure neue Grundschule: „Das war ein Batzen Geld.“

Vor der Abstimmung hatte Melanie Killian von der Gemeindekämmerei einen kurzen Sachstandsbericht zur Finanzlage gegeben. Sie erinnerte daran, dass Karlsfeld die vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt von 1,8 Millionen Euro bewerkstelligen kann. Und: „2022 schaut bislang finanziell nicht so schlecht aus.“

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)