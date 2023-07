Spektakel im Endspurt

Karlsfelder Siiedlerfest geht furios zu Ende

Fischerstechen und Feuerwerk sind heuer wieder Höhepunkte auf dem Karlsfelder Siedlerfest

Karlsfeld – Während sich im vergangenen Jahr beim Fischerstechen die Zahl der Teilnehmerinnen auf zwei beschränkte, sorgte die Damenhandballmannschaft des TSV Eintracht Karlsfeld dieses Jahr für ein großes Teilnehmerfeld. Diesmal waren auch genügend Schaulustige da, denn bei 30 Grad Celsius ließ sich das launige Treiben hervorragend von der Decke aus betrachten.

Angepeitscht von den Organisatoren des Burschenvereins Karlsfeld zogen die acht kräftigen Burschen ihre Paddel immer wieder energisch durchs Wasser, um die als Seebären, Piraten oder mit Umhang verkleideten Akteure in Stellung zu bringen. Die acht Ruderer mussten dabei wohl am meisten schwitzen, denn nicht jede Lanze traf ihr Ziel, und so mussten sie teilweise viermal hintereinander aufeinander zusteuern, bevor jemand vom Heck des Bootes in die kühlen Fluten des Karlsfelder Sees stürzte.

Fabian Steinbach gelang dies bei den Männern am besten, er konnte sich im Finale knapp gegen Fabian Ziller durchsetzen. Laura Schestak bewies bei den Damen die größe Geschicklichkeit.

Gefeiert wurde dann gemeinsam im Bierzelt, schließlich konnte ein Großteil der gewonnenen Preise in Biermarken umgesetzt und der Flüssigkeitsverlust so kompensiert werden. hab

+ ... Karlsfelder See: Nicht nur Siedlerfestbesucher fanden sich am Freitagabend zum Staunen ein. © hab

+ Von wegen schwaches Geschlecht: Die Damen langten beim Fischerstechen kräftig zu... © hab