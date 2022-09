Spielen, tüfteln, Spaß haben

Beim strategischen Spiel „Marco Polo“ gibt Ulrike Burg (Dritte von rechts) im blauen Team-T-Sweatshirt ein paar Anleitungen. © Elfriede Peil

„Karlsfeld spielt!“ war wieder im Gemeindehaus der Karlsfelder Korneliuskirche angesagt. Ein Dauerbrenner.

Karlsfeld – „Mensch ärgere dich nicht“ und „Monopoly“ waren gestern, das wird sofort klar beim Blick auf die ausgebreiteten Spiele auf den Tischen. Wenn „Stadt-Land-Spielt!“ angesagt ist,wie letztes Wochenende im Gemeindehaus der Korneliuskirche, dann sucht man diese Klassiker vergebens und stößt stattdessen auf kniffelige, raffinierte Spiele, die die Köpfe rauchen lassen.

Beim Spielen ist jeder voll bei der Sache

Es ist ziemlich leise in den Räumen, wie bei einem Schachturnier. Man ist voll bei der Sache und lässt sich auch nicht durch das Klicken einer Fotokamera vom Nachdenken ablenken. Ulrike Burg weiß auch warum: „Das waren früher so Würfelspiele, die einem keine Wahl ließen, was man zu tun oder setzen hatte.“

Heute sei das anders, erklärt die Ehrenamtliche aus dem Team „Karlsfeld spielt“ der Kornelius-Kirche: „Ich habe Entscheidungsmöglichkeiten. Wie kann ich strategisch am geschicktesten vorgehen?“ Wie beim „Marco Polo“, das 2015 den deutschen Spielepreis bekam.

Was an diesem Spiel so toll ist? „Man muss alles tun, um wie Marco Polo voranzukommen“, heißt es da. Gestartet wird in Venedig, und die verschiedenen Charaktere planen die jeweils geschicktesten Routen. Entscheidend ist, welcher Weg am meisten Erfolg verspricht. Direkt nach Peking? Oder doch lieber den teuren Seeweg über Sumatra einschlagen? Da führt nur taktisches Geschick zum Sieg.

„Spieletreff“ feiert sein 25-jähriges Bestehen

In diesem Jahr im November feiert der „Spieletreff“ sein 25-jähriges Bestehen. Ein Team von rund einem Dutzend ehrenamtlich Engagierten organisiert dieses Ereignis. Der Chef ist Marco Brandstätter, früher Diakon in dieser Gemeinde; jetzt arbeitet er im Landeskirchenamt. Er ist aktuell im Urlaub. Die Aktion an diesem Wochenende allerdings war ein Zusatz-Spielangebot.

Veranstalter ist ein Zusammenschluss von Spieleverlagen, die seit 2013 immer am zweiten Wochenende im September dieses „Stadt-Land-Spielt!“ sponsern. Heuer fand es an 180 Orten in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz statt. Es nennt sich selbst „ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft“. Dafür gibt es für alle Gruppen, die mitmachen, ein Paket mit aktuellen Spielen, zum Ausprobieren und zum Behalten.

„Die Verlage kennen uns schon“, sagt Ulrike Burg. Über die Jahre seien so in Kornelius rund 2000 Spiele zusammen gekommen, schätzt Burg. Alle Wandschränke seien voll, die Auswahl sei riesig. Deshalb gebe es auch das Team „Spieleberater“, wenn sie auch beileibe nicht alles selber kennen, was es da gebe an „Spielen des Jahres“, Kennerspielen, Expertenspielen, Kinderspielen. Aber, so Burg, „wir wissen, was gefragt ist“! Momentan scheine die Devise der Spieleverlage zu sein: „Schön kompliziert.“ Da sitzen dann schon mal sechs bis sieben Menschen an einem Tisch und tüfteln zwei bis drei Stunden lang, wie sie die Lösung finden.

„Wir haben ein Stammpublikum, das war auch diesmal wieder dabei. Es war ein sehr angenehmes, entspanntes Wochenende“, bilanziert Burg. Drum freuten sich auch schon wieder alle auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt: „Karlsfeld spielt!“

„Stadt-Land-Spielt!“

Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat immer um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus kann man kostenlos und ohne Anmeldung im Kornelius-Spieletreff neue und alte Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren. Das nächste Mal am 15. September und am 6. Oktober. Am ersten Advent, 26. und 27. November, kann man dann wieder ein ganzes Wochenende lang spielen.

ep

