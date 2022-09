Sporthalle bekommt kein Gründach - stattdessen eine PV-Anlage

Von: Verena Möckl

Teilen

Nach der Sanierung soll die Sporthalle der Mittelschule an der Krenmoosstraße in Karlsfeld so ausschauen. © Visualisierung: Studio corso

Karlsfeld – Die Sporthalle der Mittelschule in Karlsfeld soll kein Gründach bekommen. Dafür eine spitzenlastoptimierte PV-Anlage. Das hat der Bauausschuss der Gemeinde Karlsfeld am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Die Grünen-Fraktion hatte bei der Gestaltung des Daches den Vorschlag einer Grünfläche ins Spiel gebracht. Eine Untersuchung des Gebäudemanagements der Gemeinde kam allerdings zu dem Ergebnis: „Ein Miteinander von PV-Modulen und einer begrünten Dachfläche wird nicht funktionieren.“ Das teilte Marco Mühlenhoff, Leiter des Gebäudemanagements, mit. Das Dach der Sporthalle könne neben den PV-Modulen nicht noch eine weitere Last in Form einer Grünfläche tragen. „Das ist statisch nicht möglich.“ Hinzu kommt: Das Regenwasser könne bei einer Dachbegrünung nicht frei zur Regenrinne ablaufen. „Wir würden uns einen großen Schwamm vor die Rinne bauen“, erklärt Mühlenhoff. Das Regenwasser könne also nicht mehr frei abfließen und könnte sich auf dem Dach zurückstauen.

Wie Mühlenhoff betonte, befände sich die Sporthalle sowieso in einem recht grünen Umfeld, weshalb das Aufheizen des Gesamtareals nicht zu befürchten sei.

Grüne wenig begeistert, aber einsichtig

Wenig begeistert von Mühlenhoffs Ausführungen zeigten sich die Grünen. „Ich bin langfristig unzufrieden, wenn Gründach fehlt“, sagte Cornelia Haberstumpf-Göres, die eine Begrünung für sehr wichtig und notwendig halte.

„Es ist eine Sanierung und kein Neubau, den wir machen, wo man frei und beliebig planen kann“, entgegnet Mühlenhoff. „In dem Fall müssen wir einfach gewisse Abstriche machen und das ist in dem Fall das Gründach.“

Zweiter Bürgermeister Stefan Handl (CSU) betonte, dass die Gemeinde immer versuchen würde, wenn es möglich sei, eine Dachbegrünung zu errichten. Doch letzten Endes sei es auch „eine klare Abwägungssache und Kostenentscheidung“.

Die Kosten für die Dachbegrünung liegen bei rund 50 000 Euro. Das Geld soll laut Mühlenhoff nun in die PV-Anlage investiert werden. Wie der Leiter des Gebäudemanagements empfahl, soll das Dach der Sporthalle nicht komplett mit PV-Modulen eingedeckt werden. Denn dadurch würde deutlich mehr Strom produziert werden, als die Mittelschule benötigt. Der Überschuss müsse dann mit einem hohen Verwaltungsaufwand und Kostenaufwand wieder eingespeist werden, gab Mühlenhoff zu Bedenken. Auch müssten extra neue Räume für eine Zähleranlage gebaut werden, was zu erheblichen Mehraufwand führen würde.

Komplette Belegung des Daches würde 112000 Euro kosten

Vielmehr sprach sich Mühlenhoff für eine spitzenlastoptimierte PV-Anlage. „Wir haben hier die höchste Eigenverbrauchsquote.“ Eine so konzipierte Anlage ist auf den Spitzenbedarf der Mittelschule angepasst und kann eine maximale Leistung von 98 Kilowatt-Peak (kWp) erreichen. Kostenpunkt: 42 000 Euro – und somit rund 70 000 Euro günstiger als die volle Belegung des Dachs, die 112 000 Euro kosten würde.

Peter Neumann vom Bündnis für Karlsfeld hatte Einwände. „Nehmen wir doch das, was maximal möglich ist.“ Er verstehe nicht, wo die Probleme bei einer kompletten Abdeckung des Daches mit PV-Modulen liegen und wundere sich, warum sich die Gemeinde gegen mehr PV-Module sperre. „Strom mit Photovoltaik kostet immer erst Mal Geld.“ Die Kosten seien das eine, so Mühlenhoff. Das Hauptproblem: Die Mittelschule müsste umgebaut werden. „Würden die Schule und Sporthalle gleichzeitig saniert werden, wäre es möglich.“

Trotz der Einwände der Grünen und des Bündnis für Karlsfeld stimmten alle anwesenden Bauausschussmitglieder am Ende der Sitzung für Mühlenhoffs Empfehlung.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.