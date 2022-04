Sporthalle in Karlsfeld wird saniert

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

So soll die Sporthalle an der Krenmoosstraße nach der Sanierung und Umgestaltung ausschauen. © Visualisierung Studio Corso

Die Gemeinde Karlsfeld stemmt ein weiteres Millionen-Projekt: Die Sporthalle an der Krenmoosstraße wird saniert. Der Staat gewährt Zuschüsse – kostspielig bleibt die Hallensanierung dennoch.

Karlsfeld – Der Bauausschuss des Karlsfelder Gemeinderats hat am Mittwochabend einstimmig einer Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für die Sanierung der Dreifachhalle an der Krenmoosstraße zugestimmt. Nicolas Neumann vom Architekturbüro Studio Corso aus München stellte den Gemeinderäten die erste Entwurfsplanung vor – und nannte zu erwartende Kosten. Neumann geht davon aus, dass die umfangreiche Sanierung der Halle knapp 8,95 Millionen Euro kosten wird. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert die Sanierung der Sporthalle zu einem Energie-Effiziensgebäude mit 1,84 Millionen Euro.

7,1 Millionen Euro bleiben demnach bei der Gemeinde. Die Sanierung sei nur langfristig über weitere Kredite zu finanzieren, teilte die Gemeindeverwaltung mit – über 30 Jahre bei einem jährlichen Schuldendienst von 250 000 Euro.

Neumanns Büro hat die knapp 50 Jahre alte Halle genau unter die Lupe genommen. „Zum Teil marode“, sei das Gebäude, zum Beispiel aufgrund von Wasserschäden, eine Dämmung der Fassade gibt es nicht.

Die Halle wird nicht nur saniert, sondern bekommt auch Anbauten. Diese allerdings werden vom Staat nicht gefördert. „Nach heutigem Stand“ könne mit Zuschüssen für die Errichtung der Neubaubereiche nicht gerechnet werden, weil der Bund die Förderung von Neubauten aufgrund „fehlender Haushaltsmittel gestoppt“ habe, teilte die Gemeindeverwaltung Karlsfeld den Gemeinderäten mit.

Die Sporthalle wird nicht nur energetisch saniert, sondern auch umgestaltet. So ist zum Beispiel eine Neugestaltung des Eingangsbereichs vorgesehen. Die Halle bekommt unter anderem einen Aufzug, damit die Tribüne barrierefrei erreichbar ist, eine Photovoltaikanlage sowie einen Gymnastikraum. Das Dach wird komplett neu eingedeckt.

Im Januar 2023 soll Baubeginn sein. Anfang 2024 soll die Sanierung abgeschlossen sein. Die Gemeinde Karlsfeld können dann „über viele weitere Jahre über eine große Dreifachhalle verfügen und stellt damit den immer weiter steigenden Bedarf an Sportflächen sicher“, so die Gemeindeverwaltung.

Die Halle neben der Mittelschule war viele Jahre die einzige große Sporthalle in Karlsfeld – entsprechend intensiv wurde sie genutzt. Seit wenigen Monaten steht nun auch die Halle an der neuen Grundschule zur Verfügung. Und in Karlsfeld wird westlich der Bahn ein Gymnasium gebaut – natürlich mit Sporthalle. Was die Hallenkapazitäten betrifft, entspannt sich die Lage in der Gemeinde Karlsfeld demnach enorm.