Monika Fuchs-Warmhold hört nach 54 Jahren als Leiterin des Vivaldi-Orchesters auf

Teilen

„Lustig war’s, schön war’s!“ Beim Konzert ihres Vivaldi-Orchesters samt Andreas Froschmayer an der E-Gitarre hob Monika Fuchs-Warmhold sogar ab. © joerg mette

Es ist das Ende einer Ära: Monika Fuchs-Warmhold hört nach 54 als Leiterin des Karlsfelder Vivaldi-Orchesters auf.

Karlsfeld – Klar, man weiß es: Irgendwann ist alles mal zu Ende. Aber als die Nachricht eintraf, Monika Fuchs-Warmhold gibt ab nächster Saison die Leitung ihres Vivaldi-Orchesters ab, da war das schon ein Erschrecken. „Wieso?“, lacht sie in unserem Abschiedsgespräch, „ich bitte Sie, nach 54 Jahren!“ Da hat sie natürlich recht, man kann es verstehen. Was sie als 18-Jährige 1969 aufgebaut hat, möchte sie jetzt mit 72 Jahren in andere Hände geben. Die meisten Menschen gehen bekanntlich um die 60 herum in den Ruhestand. „Seit ich mich dazu entschlossen habe, fühle ich mich sehr gut. Es hat auch etwas Befreiendes.“

„Es hat auch etwas Befreiendes!“ Monika Fuchs-Warmhold legt bald den Dirigentenstab aus der Hand. © ep

Es hat zuletzt schon einiges an Entlastung gegeben. Im Juli 2021 wurde das Musikstudio Karlsfeld mit den Zupfinstrumenten (insbesondere Gitarre und Mandoline) in die Musikschule Karlsfeld integriert. 1969 hatte Fuchs-Warmhold das Musikstudio gegründet, damals mit sechs Schülern. Im Laufe der Jahrzehnte waren es bis zu 160. „Durch diese Fusion ist für mich viel Administration weggefallen.“ Die Leitung des Jugendorchesters, das 1974 entstanden war, übergab sie 2022 an Nadezhda Pantina, die Mandoline unterrichtet wie Fuchs-Warmhold und so Nachwuchs heranzieht.

Jubiläumskonzert im vergangenen Jahr war etwas ganz Besonderes

Das Jubiläumskonzert vergangenes Jahr fand mit zwei Jahren Verspätung statt und sollte etwas ganz Besonderes werden. Das wurde es auch. Aber es war auch besonders anstrengend für alle Beteiligten. Die Corona-Folgen steckten noch vielen in den Knochen. Da kam bei der Dirigentin der Gedanke auf: Es könnte doch auch jemand anders weitermachen?! „Es war ein Prozess, der sich langsam entwickelt hat.“ Bis sie, wie sie sagt, ihrem Orchester „mit Bammel“, aber auch mit Sicherheit sagen konnte: „Ich höre ab der nächsten Saison auf.“

Monika Fuchs-Warmhold hört nach 54 als Leiterin des Karlsfelder Vivaldi-Orchesters auf

Das war vergangenen Dezember, und da gab es auch bei den Orchestermitgliedern dieses Erschrecken. Aber auch Verständnis. Mit einem Coach zur Team-Entwicklung haben sie diese schwierige Phase der Neuorientierung geschafft. Es gibt eine Kommission von Orchestermitgliedern, die einen Nachfolger, eine Nachfolgerin sucht. „Das geht dann basisdemokratisch zu, wer gewählt wird. Ich entscheide nicht mit, ich berate nur.“ Er, sie sollte natürlich Erfahrung im Ensemble-Dirigieren haben und auch für komplexe, zeitgenössische Werke aufgeschlossen sein. Fuchs-Warmhold hat durch ihre vielen Kontakte in der Zupfer-Szene ihre Beziehungen spielen lassen und war erleichtert, dass die Nachfolge kein Problem sein dürfte. „Einer, den ich vorsichtig angefragt habe, ob er sich das vorstellen könne, war ganz begeistert von der Möglichkeit. Er würde sehr gerne kommen.“ Das ist für sie eine Riesenerleichterung: „Dass es auf jeden Fall weitergeht.“ Es ist ein renommiertes Orchester, das man gerne beerbt.

Monika Fuchs-Warmhold zieht Bilanz

Beim Blick zurück auf diese Erfolgsgeschichte strahlt Fuchs-Warmhold besonders, wenn sie von den Fahrten in die vielen Länder wie Spanien, Italien, Russland, Holland, Frankreich zu internationalen Wettbewerben erzählt. „Das waren so eine Art Familienausflüge, mit Babys und Kindern und Omas, die auf sie aufgepasst haben.“ Geschlafen wurde oft in großen Schlafsälen: „Lustig war’s, schön war’s!“

An ihren ersten deutschen Wettbewerb in Königsstein erinnert sie sich amüsiert: „Da hatten wir als gemeinsame Kleidung noch die blauen Pullunder an. Ich war 28, die meisten im Orchester so um die 18 Jahre.“ Mit ihrem schwierigen Programm lösten sie Begeisterung aus, kamen aber nur auf den 2. Platz. Das brachte der Jury eine kuriose Beschwerde des Siegers ein: Die fühlten sich zu Unrecht so platziert – die Karlsfelder hätten auf den 1. Rang gehört. Eine wunderbare, lange Freundschaften zwischen diesen beiden Orchestern war damit entstanden.

Die Gemeinschaft, die Freundschaften, die über Jahrzehnte gehalten haben, die Probenwochenenden, das Feiern neben dem Arbeiten, das alles ist für die Saarländerin Fuchs-Warmhold sehr wichtig: „Musik machen heißt auch, sich wohlfühlen“. Wie sie mit dem russischen Orchester die ganze Nacht durch gefeiert haben oder wie sie in Spanien nachts im Garten noch ihre Instrumente ausgepackt und eine Session veranstaltet haben, beflügelt durch den Rioja, den der Gastgeber unentwegt kredenzte. Und was haben sie nicht alles gemacht: Faschingsbälle organisiert, sogar ein Vivaldi-Kabarett gab es einmal.

Ab August, nach dem großen Schlusskonzert mit dem Titel „Monika sagt Good Bye“ am Freitag, 23. Juni, wird Ruhe einkehren – wie viel, sei dahin gestellt. Vor zwei Jahren ist sie nach Odelzhausen gezogen, dort wohnen ihre Tochter und ihre beiden Enkelinnen zwei Häuser weiter. Was sie dann nach ihrem Abschied alles machen wird, weiß sie noch nicht. Auf jeden Fall weiter malen. Und mehr Familie. Und mehr selber Gitarre spielen. „Ich setze sicher nicht daheim und stricke.“ Das glaubt man ihr aufs Wort.

Elfriede Peil