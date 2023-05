Staunen über ein Kartoffelmessgerät

Auch ein alter Amboss ist in der neuen Sonderausstellung „Karlsfelder Arbeitswelten - Geschichte(n) über Handwerk & Gewerbe“ zu sehen. Kurator Horst Pajung mit dem geschmiedeten Stuhl von Werner Buchberger. Rechts im Fenster das Wappen von Karlsfeld als Kerzenständer. © ep

Beim Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag macht auch das Heimatmuseum Karlsfeld mit einer bemerkens- und sehenswerten Ausstellung mit

Karlsfeld – Nein, das ist sie nicht, die Elisabeth Eberle. Aber ein Hingucker im gestreiften Gewand ist die hübsche Schaufensterpuppe samt flottem Käppi allemal. Sie präsentiert die Metzgergattung in der aktuellen Sonderausstellung des Heimatmuseums „Karlsfelder Arbeitswelten – Geschichte(n) über Handel & Gewerbe“. Die wird am Sonntag, dem internationalen Museumstag, um 14 Uhr eröffnet und bietet tolle Einblicke in das Wirtschaften vergangener Jahrzehnte.

Was hat es nicht alles gegeben in der Zeit vor Aldi, Edeka, Rewe & Co: Krämerläden waren verstreut an vielen Ecken im Ort. Später, 1960, eröffneten Eduard und Maria Schramm in der Krenmoostraße ihr Kaufhaus als Vorläufer eines Vollsortimenters. 1980 gaben sie es im Rentenalter auf. Lange vorher war das Leben in Karlsfeld hauptsächlich durch 21 Bauernhöfe geprägt, an der Münchner Straße, in der Rothschwaige, am Obergrashof. Die versorgten sich selbst mit ihren Lebensmitteln und Hausschlachtungen. Erst 1939 gab es einen Metzger, im alten Wirt, da wo heute das Vital-Center steht. Und noch bis 1952/53 existierte in der Rothschwaige die Großmetzgerei Hans Wülfert mit rund 30 Metzgern. Sie war aus Dachau hergezogen und produzierte für den Großhandel.

Handwerker gab es vor dem Krieg keine. Wer etwa einen Schmied brauchte, fand ihn in Allach. Erst als die Gemeinde mit den Heimatvertriebenen und dem Bauboom immer größer wurde, stieg der Bedarf an Handwerkern, und es gründeten sich Anfang der 1950er Jahre viele Handwerksbetriebe.

Mit dem Beginn des Wirtschaftswunders in den 1960er, 1970er Jahren wurde aus dem landwirtschaftlichem Dorf immer mehr eine städtisch orientierte Gemeinde. Viele Bauern verkauften ihr Land. Möbelgroßhandel, KfZ-Reparaturwerkstätten, Hotels, neue Wohn- und Gewerbegebiete entstanden. Von einigen florierenden Betriebe wie die Firma Wunder, die einst Gepäckträger, Autoträger und berühmte Skibindungen herstellte, ist nichts mehr übrig. Außer in dieser Ausstellung: Da kam man noch die altertümlich anmutenden Ski bewundern.

Wie überhaupt die Sammlerstücke beim Rundgang durch die Ausstellung stark beeindrucken. Sie sind liebevoll ausgesucht und präsentiert. Schon mal was von einem Kartoffelmessgerät gehört? Oder so einen richtig mächtigen Amboss gesehen? Oder den geschmiedeten Stuhl von Werner Buchbinder bewundert, der 1988 sein Meisterstück war? Man kann nur schauen und staunen. So wird die Geschichte putzmunter. Auch die Sach- und Informationstafeln lesen sich spannend und sind erfreulich kurz und bündig.

Das alles zusammen zu tragen hat „ein paar Stunden“ Zeit gekostet, wie der Kurator der Ausstellung Horst Pajung lächelnd und leicht untertreibend sagt. Er hat recherchiert im Branchenbuch von 1949, in alten Telefonbüchern und natürlich leibhaftig bei den Kindern und Enkeln der Pioniere. „Das hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe mich da eingeladen und bin sehr positiv aufgenommen worden. Sie haben mich mit Leihgaben und großzügig versorgt.“ Und großartig unterstützt wurde er auch von seinem Heimatmuseums-Vorstand: „Wenn ich Hilfe brauchte kamen sie.“ Gedankt sei’s ihnen. ELFRIEDE PEIL

Die Ausstellung

wird am Internationalen Museumstag, am Sonntag, 21. Mai, um 14 Uhr eröffnet.