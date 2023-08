Karlsfelds einzigartiger Steinbildhauer Klaus Herbrich im Alter von 80 Jahren verstorben

Der renommierte Steinbildhauer Klaus Herbrich ist im Alter von 80 Jahren verstorben, nachdem er die Kunstszene in Karlsfeld über vier Jahrzehnte lang geprägt hat.

Karlsfeld – Er hat die Kunstszene in Karlsfeld über mehr als vier Jahrzehnte geprägt. Nun ist Klaus Herbrich im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Karlsfelder Steinbildhauer hinterlässt bei seiner Familie und den Künstlern aus Dachau und Karlsfeld ein tiefes Loch. „Er hatte so ein sonniges Wesen. Bis zum Schluss hat er noch gestrahlt“, sagt Ehefrau Ursula Herbrich.

Herbrich offenbarte die verborgene Schönheit der Steine

Die Karlsfelderin war 53 Jahre mit Klaus Herbrich verheiratet. „Er ist mein Leben gewesen.“ Viele Skulpturen erinnern sie in ihrem gemeinsamen Haus in Karlsfeld an ihren Mann und an seine Leidenschaft: die verborgene Schönheit der Steine zu offenbaren. Eine ihrer Lieblingsfiguren sind zwei steinerne Gestalten mit feinen Rillen und Kanten, die sich gegenüberstehen. Gleichwertig, wie die 74-Jährige betont.

Wenn Klaus Herbrich nicht künstlerisch tätig war, verbrachte er seine Zeit mit seiner Frau, den gemeinsamen beiden Söhnen und fünf Enkeln, ging im Wald spazieren, sammelte dort Pilze oder pflückte Blaubeeren.

Er war ein unermüdlicher Arbeiter. Es hat nie eine Phase gegeben, in der er nichts gemacht hat.

Wenn Ursula Herbrich über ihren verstorbenen Ehemann spricht, merkt man ganz deutlich, wie sehr sie ihn bewundert. Seine friedfertige Art, seine Besonnenheit, seine Schaffenskraft. „Er war ein unermüdlicher Arbeiter. Es hat nie eine Phase gegeben, in der er nichts gemacht hat.“

Gründungsmitglied des Karlsfelder Kunstkreises

Er zählt zu einem der Gründungsmitglieder des Karlsfelder Kunstkreises, der seinen Künstlerkollegen als „solider, ruhiger Mensch“ und als „zielstrebiger und langjährigster“ Karlsfelder Steinbildhauer in Erinnerung bleibt, wie der Vorsitzende des Künstlerkreises Karlsfeld, Klaus-Peter Kühne, erzählt.

„Herbrichs Werke waren nicht nur optisch, sondern auch haptisch interessant. Er hat die verborgene Schönheit der Steine erfühlbar gemacht.“ Dazu griff Herbrich ganz behutsamen in die Steine ein. Ihm war es wichtig, dem Material mit großer Rücksicht und Demut zu begegnen, sagte er zu Lebzeiten.

Herbrichs internationale Präsenz und vielseitige Kreativität

In Karlsfeld, seiner Wahlheimat, hat er mit seinen steinernen Brunnen das Ortsbild geprägt. Er präsentierte seine Kunst bayernweit. Und sogar im Ausland. Er besuchte Symposien etwa in Paraguay, der Ukraine und Frankreich. Auch in Dachau war Herbrich lange Zeit als Künstler tätig.

Bei der Künstlervereinigung Dachau (KVD) war er 32 Jahre lang Mitglied. Dem Vorsitzenden Johannes Karl bleibt Herbrich als jemand im Gedächtnis, „der immer über die Zeit aktiv war“ und „menschlich wie künstlerisch einen wertvollen Beitrag leistete“.

Besonders faszinierte Johannes Karl, dass Klaus Herbrich über den künstlerischen Tellerrand blickte. „Kunst war für ihn nicht nur um des Schönheitswillens da, sondern auch um gesellschaftskritische Botschaften zu übermitteln“, so Karl. Neben klassischen Steinskulpturen stellte Herbrich auch Installationen im Dachauer Schloss aus. Etwa eine Schar von Gartenzwergen oder Köpfe aus Eisenbahnschienen.

Die Liebe zur Kunst und zur Steinbildhauerei gab ihm Kraft

Wenn er nicht gerade eine Ausstellung vorbereitete oder in seiner Werkstatt, dem alten Klärwerk in Karlsfeld, Quarzit, Marmor oder Schiefer schleifte, war Herbrich in seinem Atelier in Niederbayern. In den vergangenen Monaten verlies er aus gesundheitlichen Gründen allerdings nur selten sein Zuhause. Im Frühjahr gab er den Dachauer Nachrichten noch einen Einblick in seine Arbeit und zeigte seine Liebe zur Steinbildhauerei. Er sei damals schon körperlich an seiner Grenze gewesen, verrät uns seine Ehefrau heute. Doch die Liebe zur Kunst und der Steinbildhauerei gab ihm Kraft. „Ich habe immer an ihm bewundert durchzuhalten.“

Nach schwerer Krankheit hat er nun im Kreis seiner Familie seine Augen für immer geschlossen. Im Elterngrab in Karlsfeld wird er am Dienstag, 8. August, beerdigt. Eigentlich wollte er den Grabstein noch umgestalten, doch dazu kam es nicht mehr.

Klaus Herbrich wird für seine Hinterbliebenen weiterleben. In deren Herzen und in seinen Steinskulpturen.