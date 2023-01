Strohfeuer in Karlsfelder Scheune

Großeinsatz an der Bayernwerkstraße in Karlsfeld

In einer Scheune in der Alten Bayernwerkstraße in Karlsfeld haben rund 30 Quadratmeter Stroh Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte an.

Karlsfeld - Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr mussten am Montagmorgen um 7.15 Uhr zu einem Brand in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Alten Bayernwerkstraße in Karlsfeld ausrücken. Dort hatten rund 30 Quadratmeter Stroh Feuer gefangen, wie Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser mitteilt.

Landwirt schob die brennenden Strohballen ins Freie

„Glücklicherweise hat der Landwirt schnell reagiert und das Stroh ins Freie gebracht“, so Reimoser, dessen Kollegen das Feuer rasch ablöschen konnten. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens lagen gestern noch keine Hinweise vor. Im Einsatz waren die Feuerwehren Karlsfeld, Dachau, Eschenried, Indersdorf, Gröbenzell, Graßlfing sowie die Werksfeuerwehr der MTU.

