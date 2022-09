Suche nach Pächter fürs Bürgerhaus Karlsfeld

Für die Gaststätte im Karlsfelder Bürgerhaus sucht die Gemeinde einen neuen Pächter. © hab

Das Bürgerhaus Karlsfeld ist weiterhin ohne Gaststättenpächter. Aktuell werden Bewerbungen gesichtet.

Karlsfeld – Seit Mitte Juni kann man kein Backhendl mehr in den „Steirer Stub’n“ des Bürgerhauses essen oder sich die Halbe schmecken lassen. Und wer den großen Saal mietet, muss für die Bewirtung selbst sorgen, so wie neulich die Fachoberschule bei ihrer diesjährigen Abiturfeier.

Denn der Pächter und Wirt Kurt Wolff hat den Vertrag mit der Augustiner Brauerei gekündigt – nun steht auch die Gemeinde ohne Pächter für die Gaststätte da. Bis zum 15. August lief die Bewerbungspflicht für einen „neuen engagierten Pächter (m/w/d)“, wie es in einer großen Anzeige unter anderem im Journal Karlsfeld heißt.

Die Bewerbungen werden nun „gesichtet“, so Hauptamtsleiter Francesco Cataldo. Über die Besetzung der Stelle entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss. Der tagt als Nächstes am 20. September. Aber es wird wohl erst in der Sitzung am 11. Oktober eine Entscheidung geben, so Cataldo.

Ob und wie eine Sanierung mit dem neuen Pächter vorgesehen ist, „dazu gibt es aktuell keinen Stand“, sagt der Hauptamtsleiter.

Das Bürgerhaus Karlsfeld Das Bürgerhaus Karlsfeld an der Kreuzung Allacher Straße/Münchner Straße wurde im Dezember 1980 feierlich eröffnet. Die Baukosten lagen damals bei 12 Millionen Mark. Das Haus hat einen 540 Quadratmeter großen Festsaal, landkreisweit den größten, für bis zu 600 Besucher bei Reihenbestuhlung. Neben der Gaststätte sind im Bürgerhaus unter anderem Kegelbahnen, ein Gymnastikraum, Schießstände und ein Schützenstüberl untergebracht. tol

Über die Gründe für die Kündigung von Wolf gibt es nur Vermutungen: Der Wirt habe gesundheitliche Probleme gehabt. Der Personalmangel sei zu schwierig gewesen. Wegen der Schließungen während des Lockdowns haben sich viele Mitarbeitende aus der Gastronomie andere Arbeitsplätze gesucht.

Verpachtet werden neben der Gaststätte noch Räume im Kellergeschoss wie die Zirbelstube, die Kegelbahn, der Biergarten, zwei Konferenzräume und eine Pächterwohnung. Für die Gemeinde entfallen aktuell die Mieteinnahmen aus den bewirtschafteten Räumen. Karlsfelder Vereine und gemeindeansässige Betriebe hatten sie zu Sonderkonditionen buchen können.

Elfriede Peil