Emotionale Entscheidung: Karsfelder Synchronschwimmen-Trainerinnen hören auf

Teilen

Der Abschied fällt schwer: Denise von Kummant (links), Miriam Hornung (zweite von rechts) und Michelle Hübner (rechts) beenden ihre Tätigkeit als Trainerinnen im Synchronschwimmen. Nur Gabi Kornbichler (zweite von links) macht trotzt aller Widrigkeiten weiter. © EP

Katastrophale Bedingungen – Hallenbadschließung in Karlsfeld erschwert das Training

Karlsfeld – Die Zukunftsplääne der Trainerinnen der Synchronschwimmerinnen des TSV Karlsfeld wurden jäh auf den Kopf gestellt. Lange hatten sie gehofft, ihre Leidenschaft für das Synchronschwimmen noch viele Jahre an die nächste Generation weitergeben zu können. „Wir dachten, dass wir noch als Omas Synchronschwimmen trainieren. Wir hätten das noch die nächsten 100 Jahre gemacht“, sagen sie mit einer Mischung aus Wehmut und Enttäuschung.

Karlsfelder Synchronschwimmen-Trainerinnen hören auf

Doch diese Hoffnungen wurden nun wegen der die Entscheidung des Gemeinderates, das geliebte Hallenbad endgültig zu schließen, zunichte gemacht. Für Miriam Hornung, Michelle Hübner und Denise von Kummant ist klar: „Unter diesen Bedingungen können wir nicht arbeiten. Wir beenden unsere Tätigkeit als Trainerinnen.“ Nur Gabi Kornbichler macht trotz aller Widrigkeiten weiter. Sie trainiert noch eine kleine Gruppe in „allen möglichen Hallenbädern“, wie sie sagt. Und da gibt es Termine nur samstags und sonntags und zu Randzeiten. Und manchmal nur eine Bahn: „Wie soll da Gruppenchoreografie gehen?“

Im Gespräch mit den vier Trainerinnen wird deutlich, wie tief enttäuscht sie alle sind und wie sehr sie persönlich unter der Situation leiden. Das Hallenbad war für sie nicht einfach nur ein Ort, sondern ihre Heimat, vergleichbar mit dem Platz für Fußballspieler. Der Abschied war emotional und tränenreich: „Es war die reinste Heulorgie“, gestehen sie.

Trainingsbedingungen sind katastrophal

Im Mai nahmen sie ein letztes Mal gemeinsam an den Bayerischen Meisterschaften teil und kehrten mit vielen herausragenden Platzierungen zurück. Doch genau dieser hohe Leistungsanspruch ist es auch, der sie nun dazu bewegt, ihre Tätigkeit als Trainerinnen aufzugeben. „Diesen Leistungsanspruch können wir nicht mehr erfüllen. Wir haben viele talentierte Kinder, aber auf diesem Level mit einmal oder zweimal Training in der Woche – das geht nicht.“ Sie selbst sind mit Trainerinnen aufgewachsen, die hohe Ansprüche hatten und sie so zu Erfolgen im Leistungssport geführt haben. Alle vier Trainerinnen haben im Laufe der Jahre zahlreiche Meistertitel errungen und an vielen internationalen Wettkämpfen teilgenommen.

Bei der Gemeinderatssitzung im März waren sie dabei. „Wir hatten die total unrealistische Hoffnung, dass doch noch was geht. Aber das war dann wie ein Schlag ins Gesicht“, so berichten sie übereinstimmend. Und Michelle Hübner ergänzt: „Ich habe diese Sitzung irgendwie emotional gebraucht. Das ist wie eine Beerdigung, um abzuschließen.“

Der Abschied fiel schwer

Und der Abschied fiel nicht leicht. Immer wieder fragten die Kinder und Eltern Hübner, Hornung und von Kummant: „Wollt Ihr wirklich aufhören? Bitte überlegt es Euch noch!“ Doch sie bleiben dabei, auch wenn sie jetzt in das berühmte Loch fallen. „Wir haben mehr Zeit im Hallenbad verbracht als woanders. Das Wasser war unser Element.“ Andere Hobbys hätten sie nebenbei nicht entwickeln können. „Jetzt bewegen wir uns an Land, gehen Laufen oder Tanzen.“ Das Wahre sei das allerdings nicht. Trotz aller Anstrengungen, Reisen und Wettkämpfe bedauern sie zutiefst, dass es nun vorbei ist. Aber sie lassen einen Funken Hoffnung aufkeimen: Wenn es wieder regelmäßige Trainingsmöglichkeiten in der Nähe gäbe, wären sie sofort wieder bereit, ihren geliebten Beruf als Trainerinnen auszuüben.

Elfriede Peil