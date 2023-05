Feuerwehr Karlsfeld zeigt beim Erlebnistag, was sie kann

Völlig überrannt wurde die Feuerwehr Karlsfeld bei ihrem Tag der offenen Tür vergangenen Samstag.

1 / 6 Mit Schaueinsätzen und Mitmachaktionen beeindruckte die Feuerwehr Karlsfeld die zahlreichen Besucher des Erlebnistages bei der Karlsfelder Feuerwehr © Habschied

Karlsfeld – Rund 2500 Besucher fanden den Weg in das Gerätehaus an der Falkenstraße. Die über 70 Helfer der Feuerwehr sorgten für einen abwechslungsreichen Nachmittag.



Rauch qualmte aus den Türen des hohen Turms auf dem Feuerwehrgelände, auf den Balkonen waren Personen gefangen. Zuvor forderte der Einsatzleiter die zahlreichen Kinder auf, den Einsatzbefehl „Alarmstufe Feuerwehr“ laut hinauszuschreien. Als dann die letzte Stimme verklang, fuhr mit lauter Sirene das erste Einsatzfahrzeug in den Hof der Feuerwehr, die daraufhin eindrucksvoll demonstrierte, wie ein Einsatz normalerweise bei einem Hochhausbrand abläuft. Die freiwilligen Feuerwehrler arbeiteten konzentriert wie im echten Einsatz, während die Zuschauer gespannt über deren Schultern schauen konnten. Diese Attraktion zog nicht nur die Kinder in ihren Bann.



Neben der Schauübung gab es am Erlebnistag noch allerlei anderer Aktionen: Kinder konnten an der Wasserspritze ihr eigenes Geschick beweisen. Die Jugend half Besuchern testweise in eine volle Feuerwehrmontur. Außerdem konnten Interessierte sich die verschiedenen Einsatzfahrzeuge anschauen und in dem ein oder anderen sogar selbst Platz nehmen. Auch für das leibliche Wohl war stets gesorgt.