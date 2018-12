Asra ertastet sich die Welt

Asra ist 8 Jahre alt. Sie ist beinahe blind. Vor drei Jahren ist Asra mit ihren Eltern aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.

Karlsfeld –Sie hat noch drei Brüder, sie sind 2, 10 und 12 Jahre alt. Die Familie wohnt in der Karlsfelder Flüchtlingsunterkunft an der Hochstraße. Hier leben 180 Menschen, überwiegend aus Syrien, Afghanistan und aus afrikanischen Ländern.

Asra freut sich, in Deutschland zu leben. „Hier ist es ganz anders als in Afghanistan. Dort gehen nur die Hälfte der Kinder zur Schule. Das liegt am Krieg, denn viele Schulen wurden zerstört und der Weg zur Schule ist gefährlich, weil es häufig Anschläge gibt. Für Mädchen ist es besonders schwierig, weil viele Menschen in Afghanistan glauben, Mädchen brauchen keine Bildung.“

Sie aber besucht die Schule für Sehbehinderte in Unterschleißheim und geht nachmittags dort in den Hort. Farben erkennt sie noch und Licht, aber keine konkreten Gegenstände. Deshalb lernt sie nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch ganz praktische Tätigkeiten. „Kannst Du Dir vorstellen, wie schwierig es ist, mit Messer und Gabel zu essen, wenn man schon die Hände braucht, um zu fühlen, wo der Teller steht? Kannst es ja mal ausprobieren, mit geschlossenen Augen“, fragt Asra ihren Betreuer Peter Stainer vom Helferkreis Karlsfeld.

Der „Mobilitätsunterricht“ macht Asra besonders viel Spaß. Da lernt sie, mit einem Blindenstock den Weg vor sich abzutasten und mit dem Stock die Treppenstufen zu erfühlen. Sie kann auch Fahrrad fahren, „aber eigentlich darf ich das nicht, weil ich keine Hindernisse erkennen kann, wenn sie dieselbe Farbe haben wie der Untergrund. Wenn ich groß bin, gibt es hoffentlich selbstfahrende Autos.“

Im vergangenen Jahr hat das Mädchen gelernt, Punktschrift zu lesen. Das klappt schon ganz gut, wie Peter Stainer vom Karlsfelder Helferkreis Asyl beobachtet. Natürlich sind diese Bücher unhandlicher als normale Bücher. Gerade liest sie die „Kleine Hexe“. Diese Geschichte, die für Sehende in ein kleines Taschenbuch passt, benötigt in Punktschrift ungefähr soviel Platz wie ein voller DIN A4 Ordner.

Ihre zwei älteren Brüder gehen wie Asra hier in Deutschland ebenfalls zur Schule. „Mein ältester Bruder hat es sogar geschafft, auf’s Gymnasium zu kommen, und so fährt er jetzt jeden Tag nach Dachau zum Effner. Mein mittlerer Bruder ist in der vierten Klasse und strengt sich jetzt in der Schule besonders an, weil auch er gern aufs Gymnasium möchte. Ich drücke ihm die Daumen, dass es klappt.“

Besonders schwierig ist für alle das Fach Deutsch. Erst vor drei Jahren haben sie begonnen, diese Sprache zu lernen. Die Eltern können dabei kaum helfen, sie gehen ja selbst zur (Volkshoch)-Schule und lernen Deutsch. Der Vater muss seinen Führerschein neu machen, weil sein Führerschein aus Afghanistan hier nicht gilt. Die theoretische Prüfung hat er schon bestanden. Vielleicht findet er dann auch Arbeit, hofft Asra. „Wenn man so will, lernt gerade die ganze Familie, selbst mein kleiner Bruder, der gerade seine ersten deutschen Sätze spricht.“

Von dem Blindengeld, das die Familie erhält, hat sie ein Handy bekommen. Man kann es so einstellen, dass es alle Inhalte vom Bildschirm vorliest, so dass Asra es gut bedienen kann. Sie hat keine Sim-Karte und benutzt es nicht zum Telefonieren. Aber Hörbücher kann sie damit kennenlernen. Momentan ist ihre Lieblingsgeschichte der zweite Teil von Harry Potter. Manchmal spielt sie auch mit ihren Brüdern – sie haben ein Uno-Spiel mit Punktschrift, so dass Asra auch die Karten ertasten kann.

„Insgesamt geht es uns gut hier in Karlsfeld, und ich wünsche mir sehr, dass es so bleibt. So viele Menschen haben uns geholfen, heimisch zu werden. Vor allem vom Helferkreis erhalten wir Kinder Unterstützung bei den Hausaufgaben und meine Eltern Hilfe bei Behördengängen. Einen Tag nach Nikolaus hatten wir einen Termin beim Ausländeramt – wir hoffen so sehr, bleiben zu dürfen.“ ELFRIEDE PEIL

Elfriede Peil