Mit Kopf und Herz für eine tolerante Gesellschaft

Die Theateraufführung des Stücks „Vielleicht Irgendwann“ an der FOS Karlsfeld hat die Besucher begeistert!

„Das war eine Perle.“ Der Besucher aus Dachau ist vor der Aufführung nur interessiert, was „diese jungen Leute wohl auf die Bühne bringen“. Am Ende ist er gerührt. „Es war wie eine Katharsis“, sagt er, also wie eine seelische Reinigung in der griechischen Tragödie.

Aber das Stück „Vielleicht Irgendwann“ ist eine deutsche Tragödie. Geschrieben haben es Max Kuttkat, Niklas Pötsch und Johannes Sillem, ein FOS-Schüler. Gespielt haben es junge Leute, die sich mit Kopf und Herz für eine menschliche, tolerante und offene Gesellschaft einsetzen. Aufgeführt wurde es an der Fachoberschule Karlsfeld, die seit 2016 den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Zivilcourage“ trägt. Und die, so Schulleiterin Carola Zankl in ihrer Begrüßung, „stolz ist, dass so ein Stück hier auf die Bühne kommt“.

Das Stück erzählt die Geschichte der Geschwister Ali (Reza Akhlaqi) und Amira (Somayeh Akhlaqi) aus Afghanistan, die in Deutschland Asyl beantragt haben, von ihrer Hoffnung und ihrer Verzweiflung. Es erzählt auch die Geschichte eines deutschen Vaters (Niklas Pötzsch), der ebenfalls auf eine bessere Zukunft hofft und ebenfalls verzweifelt. Er hat seine Arbeit verloren. Die Frau hat ihn verlassen. Sein Sohn Linus (Valentin Sillem) ist faul in der Schule und aggressiv. Seine Tochter Anna (Vivian Donner) denkt rechtsradikal und ist sich darin mit ihrem Vater sehr einig. Die vielen Flüchtlinge sind für ihn eine Bedrohung, er will sie weg haben.

Die afghanischen Jugendlichen schildern ihre dramatische Flucht. Hier im Sehnsuchtsland werden sie von Schlägern der Taliban brutal verfolgt. Wie die schwarz gekleideten Gestalten an die Tür der Flüchtlingsunterkunft hämmern, geht unter die Haut. Sie werden auch vom Schleuser (Noé Joseph Wieslaw Lausch) drangsaliert, der sein Geld mit Gewalt eintreibt. Er setzt Ali so unter Druck, dass der schließlich zum Drogendealer wird, damit er „seine Schulden abarbeitet“. Das wird ihm zum Verhängnis: Er wird abgeschoben, seine Schwester darf bleiben oder wieder zurück gehen – vielleicht irgendwann.

Die Bühne ist zweigeteilt, links die „deutsche“ Seite, mal als Klassenzimmer, mal als Wohnung der deutschen Familie. Rechts ist die Flüchtlingsunterkunft oder auch der Gerichtssaal. Aber nichts bleibt ewig so eindeutig aufgeteilt – es geht hin und her in den Szenen und auch in den Beziehungen. Der freche Linus setzt sich für das afghanische Geschwisterpaar ein, so sehr, dass er seinen Vater bestiehlt, damit sie ihre Schulden bezahlen können. Der verdächtigt Ali und schlägt ihn rollstuhlreif. Die rechtsradikale Anna wird nachdenklich und toleranter. Der Vater bleibt allein zurück, er schreit jetzt nicht mehr, ist stumm verzweifelt, und man hat plötzlich Mitleid mit ihm, den man vorher so unsympathisch fand.

Eine Besucherin aus Karlsfeld formulierte es so: „Das Stück war menschlich, mit vielen Momenten der Wandlung.“ Das ist auch der einfallsreichen Regie zu danken, mit dem 19-jährigen Kilian Bohnensack. Er machte schon Erfahrungen in der Regieassistenz am Gärtnerplatztheater. Die zweite Regie hat Johannes Sillem, er ist 17 Jahre jung. Alle Schauspieler und Schauspielerinnen gehen noch zur Schule in und um München oder machen eine Ausbildung. „Amira“, also Somayeh Akhlaqi, macht demnächst ihr Abitur. „Ali“, also Reza Akhlaqi, macht eine Pflegeausbildung und will sich qualifizieren zur Intensivpflege. Das gesamte Ensemble spielt engagiert, authentisch, berührend. Es geht ans Herz und ins Herz.

Wie sagte noch der Besucher aus Dachau: „Die wissen gar nicht, wie gut sie sind.“ Jetzt wissen sie es. Elfriede Peil