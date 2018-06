Topfit für den Ernstfall

Bei einer Gemeinschaftsübung sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Ludwigsfeld und Karlsfeld an ihre Grenzen gegangen.

Karlsfeld/Ludwigsfeld – Insgesamt 40 Teilnehmer der Wehren Karlsfeld und Ludwigsfeld, eines Münchner Rettungsdienstes und geschminkte Darsteller trafen sich in Ludwigsfeld, um ein größeres Einsatzszenario zu meistern.

Die Helfer trafen auf zahlreiche „Verletzte“ mit realistisch geschminkten Wunden. Eines der Unfallfahrzeuge stand in Vollbrand, drei weitere waren auf einen Lkw geschoben worden, eine Vielzahl an Insassen war eingeklemmt. Zunächst mussten sich die Einsatzleiter einen Überblick über die Lage vor Ort verschaffen und die erforderlichen Maßnahmen an die Mannschaft weitergeben. Führungsassistenten lieferten hier eine wertvolle Unterstützung bei der Befehlskette und bei der Dokumentation an der Unfallstelle. Das brennende Fahrzeug musste mit oberster Priorität zügig mittels Schnellangriffsrohr abgelöscht werden, im weiteren Verlauf wurde die Befreiung der eingeklemmten Personen an den anderen Fahrzeugen vorbereitet. Im Bereitstellungsraum stellten die Helfer das erforderliche hydraulische Equipment wie die Rettungsschere, den Spreizer nebst Zylinder und umfangreichen Zubehör bereit. Die technische Rettung wurde im Anschluss durch mehrere Trupps möglichst schonend vorgenommen. Nach und nach konnten alle Insassen befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Abschließend folgte eine umfangreiche Nachbesprechung. Die Ausbilder konnten eine äußerst positive Bilanz ziehen. Alle Beteiligten haben den Abend mit einer Brotzeit gemütlich ausklingen lassen – bestens gerüstet für den nächsten Ernstfall.

