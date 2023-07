Start-up Tozero aus Karlsfeld: Pionierinnen des Batterie-Recyclings

Teilen

Die Welt für künftige Generationen bewahren, ist ihr Ziel: Sarah Fleischer (r.) und Ksenija Milicevic-Neumann. © sim

Zwei Karlsfelder Jung-Unternehmerinnen wollen mit ihrem Unternehmen Tozero den Weg der Deutschen in die Elektromobilität ebnen. Am Donnerstag war offizielle Eröffnung.

Karlsfeld ‒ Vor fünf Jahren fing alles mit zwei Unterschriften auf einer Serviette an: Bei einem Abendessen versprachen sich Sarah Fleischer und Ksenija Milicevic-Neumann, gemeinsam ein Start-Up zu gründen. Sie hatten die Idee, alten Batterien die Rohstoffe zu entziehen, die in der Produktion wieder dringend benötigt werden, aber stets importiert werden müssen. Lithium, Nikel, Kobalt und mehr – alles landet in der Regel im Müll, oftmals auf Deponien im Ausland. Das wollte die beiden engagierten Frauen ändern.

Vor einem Jahr gründeten die beiden Ingenieurinnen in Karlsfeld daher Tozero, laut eigenen Angaben die erste Batterie-Recycling-Pilotanlage Europas. Seit drei Monaten werden Batterien recycelt, zu den Kunden zählen BMW, MAN, Webasto und die Bahn. Dank zahlreicher Investoren, die an die Idee der Frauen glaubten, und einem mittlerweile 16-köpfigen Team laufe das Projekt „absolut erfolgreich“, so Fleischer. Nun kam es auch offiziell und unter den Augen zahlreicher Gäste zur Eröffnung von Tozero.

Von Smartphones über Drohnen bis hin zu Fahrzeugen – was heutzutage elektrisch läuft, setzt meist auf Lithium-Ionen-Batterien. Und die Elektrifizierung des Individualverkehrs steigert die Nachfrage nach den Batterien – und damit nach dem Rohstoff Lithium – weiter. Aktuell wird dieser Bedarf in Europa durch Importe gestillt, Recycling spielt bisher kaum eine Rolle.

Ziel: „Keine Lebenseinschränkungen“

Tozero möchte dies ändern. Die heute 30-jährige Maschinenbauingenieurin Sarah Fleischer als Geschäftsführerin und ihre Kollegin Ksenija Milicevic-Neumann, 35-jährige Chemie-Ingenieurin und Technische Leiterin des Start-Ups, betonen, dass sie sich bewusst Karlsfeld und Bayern als Standort ausgesucht hätten, da dort viele Autobauer ansässig seien, die Batterien für E-Autos benötigten. Das Ziel sei, so Fleischer, „die Welt auch für zukünftige Generationen so erlebbar zu lassen, wie sie jetzt ist, dabei aber keine Lebenseinschränkungen erfahren zu müssen“. Dabei sei Recycling der richtige Weg.

Ksenija Milicevic-Neumann betonte, dass es notwendig sei, etwas zu verändern. Dabei seien kreative Köpfe gefragt, die mit „Leidenschaft, Hingabe und Wissen“ neue Ideen umsetzten. Und Investoren, die an jungen Unternehmer glaubten.

Eine, die absolut an Tozero glaubt, ist die Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht (Bündnis 90/Die Grünen), die zum „Kick-Off“ gekommen war. Bei Rohstoffen sei es wichtig, unabhängig von ausländischen Firmen zu werden. Mit Tozero, die sie als „Pioniere in Europa“ bezeichnete, sei es möglich, nachhaltig zu handeln, die Umwelt zu schützen und Müll und Emissionen zu reduzieren. Simone Wester

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.