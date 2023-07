Tränen und Hoffnung für Familie Esiovwa

Vermissen ihre ehemalige Mitschülerin Stefanie aus Nigeria bitterlich: Kenrik Younan, Leon Kozina, Dafina Bajrami und Schamon Dawood (v.l.). © ep

Genau ein Jahr nach der Abschiebung der Esiovwas lädt der Verein Seebrücke Freunde und Wegbegleiter der nigerianischen Familie zum Austausch ein. Es fließen Tränen bei Erzählungen von ehemaligen Mitschülern, geschockte Gesichter bei Schilderungen über die Situation vor Ort. Das Entsetzen von jener Abschiebe-Nacht 2022 sitzt noch tief. Aber da ist auch Hoffnung. Mit Geldspenden will man der Familie vorerst helfen.

Karlsfeld – „Nicht weinen“, flüstert Schamon seiner Mitschülerin Dafina zu. Aber sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Als die Psychologin und Therapeutin Julie Richardson vom Kinderschutz berichtet, wie es den Kindern der Familie Esiovwa nach der Abschiebung in Nigeria geht, ist manchen Zuhörenden zum Weinen zumute.

Zum traurigen Jahrestag der höchst umstrittenen Abschiebung dieser Familie hat der Dachauer Verein „Seebrücke“ in die Mittelschule eingeladen. Rektor Hakan Özcan stellte die Mensa für diese Versammlung von Freunden der Familie zur Verfügung. Das Ziel, so heißt es in der Einladung der Seebrücke: „Wir wollen Familie Esiovwa bei uns haben“.

Einfach erschütternd: „Der Lehrer steht mit erhobener Hand vor Gabriel und fragt ihn: was ist drei plus vier? Und als er das nicht schnell genug rechnen kann, schlägt der Lehrer zu“, berichtet Julie Richardson von Erzählungen des Vaters. Gabriel, elf Jahre alt, ist lernbehindert und ging zuletzt glücklich in Schönbrunn zur Schule. Die Gewalt jetzt sei keine Ausnahme, wie Richardson vom Vater Nicolas Esiovwa gehört hatte. Auch Tochter Claudia, ist in der Schule geschlagen worden. „Da ist der Familienvater ausgerastet, als er mir das erzählte“, gibt Richardson wieder.

Klage gegen Paragrafen zur Geheimhaltung

Die Vorgänge um die Abschiebung in der „dunklen Nacht“ am 12. Juli 2022 seien für ihn „ein dunkles Loch“, sagt Vorstand Martin Modlinger. „Die Behörden sagen, alles sei korrekt gelaufen.“ Aber die Akteneinsicht bleibe ihnen verschlossen, ebenso bisher der Familie und den Anwälten. Deshalb unterstützt der Verein nun eine Klage gegen den Geheimhaltungsparagrafen 97a. Danach dürfen Informationen über die Umstände einer Abschiebung nicht nach außen gegeben werden, sie gelten als „Dienstgeheimnis“. Inwieweit und wann die Klage erfolgreich ist, wisse man nicht, so Modlinger. „Aber wir hoffen auch auf ein humanitäres Visum.“

Jugendliche erzählen, wie sie ihre Mitschülerin vermissen

Karlsfeld sei für die Familie, die seit 2015 hier gelebt hat, ihre neue Heimat gewesen. „Aus der wurden sie heraus gerissen, wie die Kinder aus ihrer Schule.“ Davon erzählten auch die Mitschüler von Stefanie Esiovwa, elf Jahre. Sie ging damals in die 5. Klasse der Mittelschule. „Sie hatte wirklich einen Platz in meinem Herzen“, sagt der zwölfjährige Schamon Dawood aus der 6b. „Sie war ein gute Freundin von mir“, sagt Dafina Bajrami aus der gleichen Klasse. „Ich vermisse sie. Ich werde immer traurig, wenn ich an sie denke.“ Und muss nun doch weinen. Leon Kozina hat mit Stefanie während Corona die Hausaufgaben gemacht. „Das war so schlimm, als sie nicht mehr da war.“ Und Kenric Younan fragt: „Warum musste genau diese Familie abgeschoben werden? Und das mitten in der Nacht.“

Spenden für Medikamente und OP benötigt

Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi, der sich von Anfang an politisch für die Rückkehr der Familie engagiert hat, will sich auch weiter dafür einsetzen. Aber auch dafür kämpfen, dass sie dort ein „eigenständiges Leben führen können.“ Und ein gesundes.

„Dafür braucht es Geld, viel Geld“ sagt die Ärztin Pamela Burandt, Vorstandsmitglied in der Seebrücke. Vor allem für die Medikamente, die der Vater Nicolas Esiovwa wegen seiner Immunkrankheit dringend braucht. Und für die notwendige Operation von Mutter Faith Ilhobe. Zwar sei der medizinische Standard in Nigeria gut, aber es gebe keine öffentliche Krankenkasse. Man brauche daher ein „Versicherungspaket“ für alle und Ausbildungsverträge für die Kinder.

Es braucht auch Spenden, damit die Familie existieren kann. „Sie haben Angst, zu verarmen, bei einer Preissteigerung von 200 Prozent. Sie haben keinen Strom und kein Benzin für den Generator“, berichtet Julie Richardson. Und bei allem seien sie bescheiden und tapfer trotz aller Schmerzen und allem Stress: „We are okay“, also „wir sind okay“, sagte ihr der Vater. Aber das sind sie nicht.

Spenden

Spenden sind möglich über das Konto der Seebrücke Dachau Stichwort: Familie Esiovwa IBAN: DE 6770 0915 0000 0027 1780 BIC: GENODEF1DCA oder über die Spendenplattform betterplace.org: bit.ly/ESIOVWA.