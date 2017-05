Trio räumt Wohnung aus

Einen gewerbsmäßigen Diebstahl aus einer Wohnung in Ludwigsfeld, zwischen Karlsfeld und Feldmoching, hat die Polizei Ende vergangener Woche aufgeklärt.

Ludwigsfeld–Drei Arbeiter einer Sanitärfirma sollten in der Wohnung einer 89-jährigen Rentnerin Arbeiten im Sanitärbereich durchführen, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss sollten einige Möbel durch eine weitere Firma entsorgt werden, da die Rentnerin mittlerweile in einem Pflegeheim wohnt. Als die 37-jährige Nichte am Tattag in die Wohnung kam, um Wertgegenstände aus der Wohnung zu holen, musste sie feststellen, dass die halbe Wohnung ausgeräumt und verwüstet war. Sie verständigte die Polizei, als einer der Arbeiter zur Wohnung zurückkam. Es stellte sich heraus, dass die drei Männer die entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro, die in Kellern und in einem Lagerraum aufgefunden werden konnten, verkaufen wollten. Die 36, 37 und 58 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen.

dn