Trotz Hitze eine entspannte Badesaison

Von: Verena Möckl

Aus der Vogelperspektive: die Wachstation der BRK-Wasserwacht. © Wasserwacht

Es war heiß und oft viel zu tun. Doch allmählich können die Ehrenamtlichen der BRK-Wasserwacht durchschnaufen. Die Saison geht zu Ende und die Bilanz fällt zufriedenstellend aus

Karlsfeld – Auf der Wachstation der BRK Wasserwacht am Karlsfelder See geht es ruhig zu. Vier Ehrenamtliche sind dort diese Tage im Einsatz. „Mehr Personal fahren wir nicht mehr auf. Das reicht, um die allgemeine Lage zu bedienen“, sagt Oliver Welter, Vorsitzender der BRK Wasserwacht Dachau. Offiziell geht die Saison noch bis Ende September. Doch viel zu tun gibt es für den 48-Jährigen und sein Team am Karlsfelder See zur Zeit nicht. Hin und wieder verarzten sie einen Bienenstich, Zeckenbiss oder Schürfwunden nach einem Fahrradsturz.

In den Sommermonaten Juni und Juli sieht das anders aus, denn in diesem Zeitraum ist am Karlsfelder See für gewöhnlich am meisten los. Die Wachstation ist in diesem Zeitraum täglich mit zehn Rettungsschwimmern besetzt. Neben dem Speed-Boot kommt auch ein Quad zum Einsatz. „Wir hatten mit der Hitze gut zu tun“, sagt Welter. Zwar seien deswegen „nicht so viele Leute“ wie sonst am See gewesen, doch bei den Badegästen, die sich trotz der heißen Temperaturen nach draußen gewagt hatten, nahmen die Beschwerden wie Kreislaufversagen, Hitzschlag und Sonnenstich zu.

„Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir eine sehr entspannte Saison“, berichtet Welter. Lediglich Ende Juni kam es zu einer großen, knapp vierstündigen Suchaktion, weil ein 37-Jähriger nach einer Schwimmrunde nicht zu dem mit seinem Freund zuvor vereinbarten Treffpunkt zurückgekehrt war. Wie berichtet, suchte ein Großaufgebot ohne Erfolg nach dem Vermissten, doch am nächsten Tag gab es Entwarnung. Der Mann tauchte wieder unversehrt auf.

Auch beim diesjährigen Triathlon Mitte Juni kam es am Karlsfelder See zu einem kleinen Zwischenfall. Das Fahrrad eines Triathleten stand nach der vorherigen Schwimmetappe noch herum. Von dem Besitzer fehlte allerdings jede Spur. „Um auf Nummer sicherzugehen, haben wir unseren Tauchtrupp losgeschickt.“ Fünf Minuten später waren die Rettungsschwimmer wieder an Land. Der Triathlet war nämlich gar nicht ins Wasser gegangen, wie sich kurz darauf herausgestellt hatte.

Tragische Vorkommnisse gab es heuer nicht. „Wir hatten Gottseidank weder Lebensrettungen noch Leichenbergungen“, sagt Welter. Er klingt erleichtert. Im vergangenen Jahr ereigneten sich bereits an nur einem Tag im Juni drei Badeunfälle. Wenige Tage später verunglückte ein weiterer Schwimmer im Karlsfelder See. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte bargen den 82-jährigen Mann tot aus dem See.

Die Wasserwacht am See

besteht insgesamt aus einem 54-köpigen Teams an Rettungsschwimmern. Die Ortsgruppe Karlsfeld stellt maßgeblich die meisten Ehrenamtlichen. Unterstützt wird sie von der Ortsgruppe Dachau und Ainhofen.