TSV-Brettl am „Karlsfelder Broadway“ lebt

„Hier stimmt was nicht!“ Die junge Lara (Corinna Piroué) will Privatsekretär Carlos Mendoza (Yash Maheshwari) bezirzen. © Sponder

Unerwartete Wendungen am laufenden Band sind das Markenzeichen der Krimikomödie „Laras Plan“, die das TSV-Brettl zurzeit im Karlsfelder Bürgersaal aufführt.

Karlsfeld - Mit dem großen Stück von Claudia Gysel hat sich das Ensemble eindrucksvoll auf dem „Karlsfelder Broadway“ zurückgemeldet, nachdem die 2019 geplante Aufführung wegen der Erkrankung eines wichtigen Ensemble-Mitglieds und danach mangels Ersatzterminen ausgefallen war. 122 Premierengäste, einige von ihnen selbst alte TSV-Brettl-Hasen, ließen sich an den 14 Tischen im Saal von den ständig wechselnden Aspekten der Handlung bis zum Schluss überraschen.

Das Karlsfelder Brettl lebt!

Nach einigen Veränderungen bei den Brettl-Aktiven bewies der Abend, dass „das Brettl lebt“, wie Brettl-Abteilungsleiter und Ex-TSV-Präsident Toni Cremers bei der Premiere meinte. Die sieben Laien-Schauspieler fesselten unter der Regie von Brigitte Mank die Zuschauer.

Die gesamte Handlung spielt sich in vier Bildern ausschließlich im Salon von Eugen Hammerschmidts Villa ab. Der 70-jährige Eugen (Nikolaus Heichele), 50 Millionen schwer, lebt in diesem Haus. Mitbewohner sind seine Schwester Adelheid (Lucia von Hessenthal) und seine geschiedene Ehefrau Julia (Iris Schmidlkofer), die beide lebenslanges Wohnrecht haben. Zur Hand gehen Eugen, sein Privatsekretär, Butler und Chauffeur Carlos Mendoza (Yash Maheshwari), seine Haushälterin Mary (Birgit Piroué) und das ganz neue Zimmermädchen Iris (Monika Watry).

Eugen Hammerschmidt kehrt mit Gehstock und Gewehr von einem Jagdausflug auf die Bahamas mit einer Überraschung zurück. Er hat geheiratet, eine wunderschöne, 40 Jahre jüngere Frau. Lara (Corinna Piroué) ist seine Schokomaus, sein Supermäuschen. Lara nennt ihn den Mann ihres Lebens. Natürlich glaubt den beiden das niemand. Bis auf Mary, die haucht: „Ach wie romantisch!“

Viel Beifall erhielten: Spielleiter Pascal Piroué als Dr. Blümlein, Nikolaus Heichele als Eugen Hammerschmidt, Souffleuse Gudrun Cremers, Birgit Piroué als Mary, Lucia von Hessenthal als Eugens Schwester Adelheid Hammerschmidt, Yash Maheshwari als Carlos Mendoza, Iris Schmidlkofer als Ex-Ehefrau Julia, Corinna Piroué als Lara, Monika Watry als Iris sowie Regisseurin Brigitte Mank (von links). © Sponder

Julia und Adelheid, bislang die potenziellen Erbinnen von Eugen, fürchten um die 50 Millionen. Auch Mendoza ist deutlich irritiert, aber auch ein wenig angetan von der jungen Lara. Und Iris stellt von Anfang an fest: „Hier stimmt etwas nicht!“

Da taucht Rechtsberater Dr. Blümlein (Spielleiter Pascal Piroué) auf und plaudert aus, dass Eugen sein Testament zugunsten von Lara ändern will. Sofort ergehen sich Julia und Adelheid in Mordfantasien. Doch wie zu hören ist, gab es schon vor der Bahama-Reise Eugens eine ganze Reihe mysteriöser Unfälle, bei denen Eugen das Opfer war. Doch er überstand sie alle. Wie es in der Kriminalkomödie schließlich weiter geht, soll nicht verraten werden. Denn sonst wäre ja die Spannung für die Besucher der nun noch ausstehenden fünf Aufführungen im Bürgersaal futsch.

Stimmen zur Premiere

Die Heimatzeitung hörte sich bei Premierenpublikum um, wie das Stück ankam. Claudia Schweiger aus Ludwigsfeld gefiel das Stück „ganz gut, besonders Lucia von Hessenthal, die Adelheid Hammerschmidt verkörperte“. Nicole Zundel, ebenfalls aus Ludwigsfeld, ergänzte: „Ich kenne das TSV-Brettl schon sehr lange. Ich finde es sehr gut, dass es sich jetzt etwas Neues zugetraut hat.“ Denn nach zehn Jahren Bauernstücken habe es 25 Jahre Boulevardstücke gespielt. Die ehemalige Brettl-Darstellerin Rosi Schäffler aus München sagte zum Schluss der Aufführung: „Das Stück war richtig nett – und das Ende nicht vorhersehbar.“ Ihre Tischnachbarin Christa Nuffert, auch aus München und Brettl-Darstellerin, bewunderte vor allem Yash Maheshwari als Carlos Mendoza: „Er kam erst vor vier Jahren aus seinem Heimatland Indien nach Deutschland.“

Das Brettl war einst aus der Handball-Abteilung des TSV Eintracht Karlsfeld heraus gegründet worden. Schäffler wie Nuffert hatten von Beginn an und dann 35 Jahre auf den Brettern gestanden, die angeblich die Welt bedeuten.

Weitere Aufführungen

Weitere Aufführungen von „Laras Plan“ gibt es am 18., 19., 25. und 26. November jeweils um 20 Uhr sowie am 19. November zusätzlich um 14 Uhr. Bei den Tickets gibt es drei Kategorien: Tisch 1 bis 9 zu 15,50 Euro, Tisch 10 bis 14 zu 12,50 Euro und Tisch 15 bis 18 zu 11,50 Euro. Bei der Nachmittagsvorstellung gilt ein Einheitspreis von zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf mit zwei Euro Servicegebühr und Versandkosten im Internet unter www.tsvek.de/sportangebot/tsv-brettl/kartenvorverkauf-tsv-brettl sowie bei Special Concerts im OEZ, E-Mail special-concerts@freenet.de, und bei Ticket & Tour in der Münchner Straße 66a in Dachau, E-Mail reise@ticket-tour.com in Dachau, oder an der Abendkasse.

rds

