Mordstrubel auf und hinter der Bühne

Das TSV-Brettl hat schon viele erfolgreiche Theateraufführungen auf die Bühne gebracht. Wahre Begeisterungsstürme hagelte es jetzt mit einer Krimikomödie

Karlsfeld – Das „hochverehrte Publikum“, wie es Brettl-Chef Pascal Piroué begrüßt, wird am Ende der Premiere ein hocherfreutes sein. Mit viel Gelächter, spontanem Beifall und amüsierten Minen genoss es die Kriminalkomödie „Mord on Backstage“ der Schweizer Theaterautorin Claudia Gysel. Die Theatergruppe des TSV hat ihre größte Herausforderung, wie sie es selbst empfunden hat, am Freitagabend herrlich gemeistert, auch dank der Regisseure Brigitte Mank und Volker Rödel.

Der Blick ins Programmheft war für das Publikum auch eine Herausforderung. Da sind zu den Bildern „unserer“ Schauspieler noch zu lesen die Namen der „englischen“ Schauspieler und die Namen der Rollen, die sie gleich einnehmen werden. So gibt es, als Beispiel, im echten Karlsfelder Leben eine Corinna Piroué. Sie ist die „englische“ Schauspielerin mit dem bürgerlichen Namen Danielle Du Pont. Und die wiederum ist in dem Mordsstück eine gewisse Lady Marylinn Hatherstone-Forthescew.

Dieses Stück im Stück spielt einerseits in einem englischen Schlosszimmer, das die TSV-Truppe fein hellblau gestrichen hat. Und andererseits eben hinter der Bühne, „Backstage“. Weil das natürlich für das Publikum schwer einsehbar ist, ist hier hinter der Bühne neben der Bühne, quasi „next to the stage“, oder „Nextstage“. Damit das allen eingängig ist, übt es Pascal Piroué mit dem Publikum. Richtig: Links „Bühne“, rechts „Backstage“ respektive neben der Bühne.

Diese betreten nacheinander die Schauspieler. In den Hauptrollen Nina Kubitschek als Melanie Hofer und die wiederum als Misses Sophie Pickenham. Die ist (noch) verheiratet mit Mister John Pickenham, gespielt von einem Peter Hofer, der im wirklichen Leben Ludwig Tungel heißt. Die beiden sind einander in herzlicher Abneigung verbunden, wurscht, ob auf der Bühne oder neben der Bühne.

Etwas besser hat es Corinna, die Lady, getroffen mit ihrem Lord Reginald Hatherstone-Forthescew. Der verträgt zwar keinen Alkohol, aber mit seiner Gattin verträgt er sich durchaus. Er heißt als englischer Schauspieler Luca Bötsch und ist im Karlsfelder Ensemble Christian Schindler.

Weitere Rollen übernehmen Lucia von Hessenthal, Monika Richter, Melanie Fuchs, Detlef Kraus und Anne Kraus. Alle regen sich fürchterlich über das neue Stück auf, das ihnen der Regisseur und Stückeschreiber Henry Morgenthaler zumutet. Es ist Mist (noch der harmloseste Ausdruck), hat „saublöde Dialoge“, wird das Publikum „vergraulen“. Sie streiten auf der Nebenbühne und beim Proben auf der Hauptbühne, sie zicken, intrigieren, klauen sich gegenseitig die Schinkenhörnchen weg, proben den Aufstand und treiben den Regisseur in den halben Wahnsinn – und schließlich in den ganzen Tod.

Das haben sie nun davon und müssen es im dritten Akt doch noch irgendwie hinkriegen, das Stück auf die Bühne zu bringen, das immerhin drei Tote dank unbekömmlicher Pilzsuppe produziert. Jetzt mit beeindruckenden Kostümen, dafür aber verpassten Einsätzen und gestelzten Sätzen wie „die Zeit entfleuchet“ oder „ich täte vergessen, ach wenn ich das nur wissen täte“.

Mehr als einen Lacher bringen die komplizierten Adelsnamen, man erinnert sich an Loriot und Evelyn Hamann mit dem bekannten Fernsehnsage-Sketch. Und besonders freut sich das Publikum, wenn die Truppe die übertriebenen Anweisungen ihres Regisseurs (als er noch lebt) noch übertriebener karikiert. Die oft beschworene Spielfreude wird hier zu ausgesprochener Spiellust.

Pascal Piroué kommt zum Schluss als Kommissar ganz streng daher und verschafft der Gerechtigkeit ihren Lauf. Der Mörder ist nicht wie bei Reinhard Mey „immer der Gärtner“. Wer sonst, wird natürlich nicht verraten. Selber hingehen macht schlau.

Weitere Vorstellungen

Freitag, 9. November, 20 Uhr; Samstag, 10. November, 14 und 20 Uhr; Freitag, 16. November, 20 Uhr; Samstag, 17. November, 20 Uhr. Karten gibt es in der Apotheke im Vitalcenter, im Internet unter www.tsvek.de und an der Abendkasse.

Elfriede Peil