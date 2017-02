Frauenpower im Bürgerhaus

Es ist zweifelsohne der beliebteste Weiberfasching im Landkreis Dachau: der Awo-Ball im Bürgerhaus.

Karlsfeld - Wer beim traditionellen Weiberball der Karlsfelder Arbeiterwohlfahrt dabei sein will, muss ausgeschlafen sein. Und schnell. Am 4. Februar begann der Vorverkauf um 9 Uhr morgens – eine Dreiviertelstunde später waren alle 431 Karten weg – ausverkauft.

FOTOS

Das zeigt, wie beliebt die Veranstaltung ist. Damen jeden Alters vergnügten sich am Donnerstagabend im Bürgerhaus, mitunter in höchst originelle Kostüme gewandet: Vom Einhorn bis zum Engel Aloisius reichte die Palette. Auffällig: Immer häufiger kommen ganze Gruppen in der gleichen Verkleidung. Dass der Awo-Ball Jahr für Jahr so zieht, liegt nicht zuletzt an der Band. Mit der kultigen Blechblosn wird eine Profi-Band mit Stimmungsgarantie verpflichtet. Die Herren Musiker kamen – als Damen. (tol)