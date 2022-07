Über Zuchthäuser und Schwarze Löcher

Von: Miriam Kohr

Teilen

Ein Klassiker im Landkreis: die Couplet AG © Foto: mik

BR Brettl Spitzen sorgen für musikalisch-komödiantischen Vorabend im Siedlerfest-Zelt

Karlsfeld – Wenn man die Augen schloss, klang es während des Drei-Stufen-Klatschens, als wären 2000 Leute im Karlsfelder Festzelt. Das behauptete am Donnerstagabend jedenfalls Roland Stetter vom Trio Schleudergang, der mit anderen Musikern der Brettl-Spitzen ihr musikalisch-komödiantisches bayerisches Lebensgefühl teilten. In Wahrheit war bei der dritten Ausgabe der Volkssängerrevue in Karlsfeld das Zelt etwa zu Zweidrittel gefüllt.

Der Altersdurchschnitt war ganz klar ziemlich hoch, was das Duo Tom und Basti immer wieder aufgriff, doch man ist eben nur so alt wie man sich fühlt. Das Publikum klatschte, schunkelte und sang mit, wann immer es möglich war.

Immer wieder animierten die Musiker die leichten – oder auch weniger leichten – Refrains mitzuträllern.

Das zehnköpfige Team der BR-Brettl-Spitzen beanspruchte mit seiner Mischung aus stimmungsvollen Wirthausliedern und würziger Satire freilich auch gehörig die Lachmuskeln der Besucher. Das ging schon beim Soundcheck los, als Marion Schieder ein Autokennzeichen durchgeben musste und jeder im Saal hoffte, nirgendwo im Parkverbot zu stehen. Doch: „Draußen geht die Welt grad unter und du hast dei Fenster offen gelassen.“

Tom und Basti – die „tragenden Säulen der Brettl-Spitzen“, wie Gründer und Moderator Jürgen Kirner sagte – sangen von einer Garagen-Party, die aus dem Ruder lief. Die drei vom Trio Schleudergang erklärten in einer Eigenkomposition, wie es in „bayerischen Zuchthäusern“, zugeht und grüßten Boris Becker.

Die Couplet AG besang einen abgehalfterten Landtagsabgeordneten auf Wahlkampftour, der eigentlich gar nichts kann. Marion Schieder sang über die „Freuden“ der Ehe, über seltsame Macken von Menschen und sprach über die „Dunkelkammer des Mannes“ – also dieses Schwarze Loch im Gehirn, in denen angekündigte Termine stets verschwinden.

Die Masse im Zelt sang fröhlich Zeilen wie „Haben Sie heute schon geschnackselt“, „Mei Mann, der lebt im Keller“ und „Was geht des uns o?“. Die Musiker hielten, was sie auf den Plakaten versprachen und lieferten einen komischen Abend mit deftigem Humor.

Man ist nur so alt, wie man sich fühlt: Tom und Basti © Foto: mik

Gefühlt 2000 Besucher: Die Zuhörer klatschten, lachten und schunkelten im Siedlerfestzelt kräftig mit. © Foto: mik