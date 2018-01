Autofahrer auf Irrwegen

Gleich zwei Gartenzäune, eine Hecke und ein Haus beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Karlsfeld. Er richtete dabei einen hohen Schaden von insgesamt 1200 Euro an, wie die Polizei mitteilte.

Karlsfeld– In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 6. auf 7. Januar, kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug – vermutlich ein Audi – in der Münchner Straße auf Höhe Hausnummer 210, auf Höhe der Kreuzung zur Bajuwarenstraßen, nach rechts von der Straße ab. Er durchbrach mit seinem Auto den dortigen Gartenzaun und überfuhr die Hecke dahinter. Anschließen prallte er noch gegen die Hauswand des dortigen Hauses, dass leer steht und leicht beschädigt wurde. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte. Weil aber der Weg zurück auf die Münchner Straße aufgrund des Höhenunterschiedes vom Grundstück zur Straße nicht möglich war, fuhr er einige Meter parallel zur Straße über einen Grünstreifen am leerstehenden Haus entlang auf das Nachbargrundstück. Auf der weiteren Fahrt auf die Münchner Straße zurück überfuhr er zusätzlich den Gartenzaun des Nachbargrundstücks, wie die Polizei mitteilte. Anhand der Reifenspuren flüchtete der Unbekanntein südlicher Fahrtrichtung, Richtung München, vom Unfallort.

Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich laut Polizei um einen Audi handeln, da entsprechende Teile aufgefunden wurden. Zudem müsste das Fahrzeug mindestens im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0 81 31/ 56 10 zu melden. dn