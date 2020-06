Undichtes Kita-Dach in Karlsfeld:Sanierung kostet 825 000 Euro

Das Dach der Kindertagesstätte „Schatzinsel“ in der Röntgenstraße im Karlsfelder Gewerbegebiet ist undicht und muss dringend saniert werden – und das wird richtig teuer.

Die Gemeindeverwaltung legte am Mittwochabend im Bauausschuss des Gemeinderats die zu erwartenden Kosten vor: 825 000 Euro. Die Finanzsituation in Karlsfeld war schon vor der Corona-Krise angespannt, die Auswirkungen der Pandemie treffen die Gemeinde zusätzlich hart. Da schmerzt eine außerplanmäßige Ausgabe in dieser Höhe ganz besonders. Die Sanierung soll noch im laufenden Jahr erledigt werden. Es drohten „massive Folgeschäden“, sollte das Dach nicht repariert werden, teilte die Abteilung Gebäudemanagement den Ausschussmitgliedern mit.

Die Kindertagesstätte „Schatzinsel“ wurde im Dezember 2016 eröffnet. Im Gebäude war zuvor die Elisabeth-Bamberger-Schule untergebracht. Mit dem Erwerb reagierte die Gemeinde Karlsfeld damals kurzfristig auf die rasant ansteigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder. Kauf und Umbau kosteten rund 5,8 Millionen Euro. tol